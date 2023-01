Bundesminister Kocher: Über 86.600 Gewerbeanmeldungen im Jahr 2022

Online Anmeldungen weiter sehr gut genützt

Wien (OTS/BMAW) - Im Jahr 2022 wurden insgesamt 86.645 Gewerbe angemeldet. Pro Jahr gibt es rund 86.500 Anmeldungen. Damit ist der Trend bei den Gewerbeanmeldungen stabil. „Trotz des russischen Angriffskrieges und die damit verbundene Teuerung wurden 86.645 Gewerbe im Jahr 2022 angemeldet. In vielen Fällen ist das der erste Schritt in die Selbstständigkeit. Das vergangene Jahr war für viele Unternehmen von großen Herausforderungen geprägt. Umso erfreulicher ist es, dass sich viele Personen für das Unternehmertum entscheiden. Das sichert in Österreich viele Arbeitsplätze. 2022 haben wir mit zahlreichen Maßnahmen versucht ein Unternehmensumfeld von Vertrauen und Stabilität zu schaffen. Das ist auch unser Ziel für 2023“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

Die meisten Anmeldungen gab es in Wien, hier wurden fast 19.850 Gewerbe im vergangenen Jahr begründet. Auch in den anderen Bundesländern zeigt sich ein ähnlicher Trend, so haben auch die Anmeldungen in Niederösterreich, Steiermark und Oberösterreich die Marke von mehr als 10.000 neuen Anmeldungen deutlich durchbrochen.

Ebenfalls gut entwickeln sich die Zahlen bei der Gewerbeanmeldung im direkten GISA Service. Die in der Pandemie enorm gestiegene Zahl der Online-Gewerbeanmeldungen ist mit über 76.000 seither ebenfalls stabil hoch geblieben. „Das Service, das durch die pandemiebedingten Rahmenbedingungen vielfach erst von Usern entdeckt wurde, wird dauerhaft angenommen. Gut vier von fünf aller Anträge erfolgen digital. Die stabil steigenden Zahlen zeigen den großen Zuspruch zur Verwendung des digitalen ‚Gewerbeinformationssystem Austria (GISA)‘. Durch die einfache digitale Inanspruchnahme des Angebotes sparen Gründerinnen und Gründer sowie Unternehmen viel Zeit, Aufwand und Kosten bei Gewerbeanmeldungen, Standortverlegungen, Betriebseröffnungen und Geschäftsführerbestellungen“, so Kocher.

Über das Gewerbeinformationssystem Austria (GISA)

GISA ist ein europäisches Pionierprojekt im Bereich der Gewerbe- und Wirtschaftsverwaltung. Damit ist Österreich das erste europäische Land, in dem landesweit einheitlich Gewerbeanmeldungen und andere Verfahren im Gewerbebereich durchgängig elektronisch online nach zentralen Standards geführt werden können. GISA ist ein IT-Kooperationsprojekt zwischen Bund, Ländern und Statutarstädten. In GISA sind die wichtigsten unternehmensbezogenen Daten sämtlicher Gewerbebetriebe, die in Österreich niedergelassen sind, enthalten. Der Interessent kann sich in GISA rasch und auf einfache Art und Weise Informationen verschaffen, insbesondere über den Namen bzw. die Firma, den Standort und den Wortlaut der Gewerbeberechtigung eines gewerblichen Unternehmens, verschaffen. Für die Daten von gewerblichen Einzelunternehmen, die nicht im Firmenbuch eingetragen sind, ist GISA derzeit die einzige authentische Informationsquelle. Weitere Informationen unter https://bit.ly/3JOHqVs

