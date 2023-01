„Sport am Sonntag“ live aus Flachau mit Anna Gasser als Stargast

Am 8. Jänner um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 8. Jänner 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Vor dem Night-Race in Flachau – wo stehen Österreichs Ski-Damen? Einen Monat vor der Ski-Weltmeisterschaft hofft das krisengeschüttelte Technikteam auf eine Trendwende.

Das Kräftemessen der Top-Stars beim Ski-Klassiker in Adelboden

Bei den Traditionsrennen am Chuenisbärgli soll endlich der erste Technik-Sieg für einen Österreicher gelingen.

Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser live zu Gast

Die Snowboard-Queen über den Heim-Weltcup am Kreischberg und ihre Ziele für diese Saison.

Die Snowboard-Stars Andreas Prommegger, Alexander Payer und Sabine Schöffmann im Live-Gespräch

Vor dem Heim-Weltcup in Bad Gastein sprechen Österreichs Snowboard-Aushängeschilder über Erfolge im Weltcup und ihre Medaillenhoffnungen bei der WM im Februar.

Dakar: Halbzeit bei der härtesten Rallye der Welt

Tempojagd trotz Verletzung – Motorrad-Ass Matthias Walkner kämpft sich schwer angeschlagen durch die Wüste Saudi-Arabiens.

