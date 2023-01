Österreich: Testpflicht vor Abflug für Einreisen aus China

EU-Empfehlung wird umgesetzt - Empfehlung für Masken auf Flügen - Abwassermonitoring läuft bereits

Wien (OTS) - Reisende aus der Volksrepublik China müssen künftig vor dem Abflug nach Österreich einen negativen PCR-Test vorweisen. Eine entsprechende Novelle der Einreiseverordnung kündigte Gesundheitsminister Johannes Rauch heute, Donnerstag, an. Sie wird bereits in den nächsten Tagen vorliegen. Das Gesundheitsministerium empfiehlt den Fluglinien zudem, dass die Passagiere während des Fluges eine Maske tragen. Bereits seit gestern werden Proben aus dem Abwasser aller aus China ankommenden Flüge entnommen. Österreich setzt damit Empfehlungen um, die die EU-Mitgliedsstaaten gestern Abend im Rahmen des europäischen Krisenreaktionsmechanismus IPCR beschlossen hatten. ****

“Österreich hat damit zahlreiche Maßnahmen getroffen, um mögliche neue Virusvarianten rasch zu erkennen und bei Bedarf darauf zu reagieren”, betont Gesundheitsminister Rauch. “Wir setzen damit Empfehlungen um, die wir auf EU-Ebene gestern Abend beschlossen haben.” Eine Testpflicht bereits vor dem Abflug aus China hält Rauch für die einzig sinnvolle Möglichkeit, um das Risiko des Eintrags neuer Virusvarianten zu minimieren.

Das Gesundheitsministerium arbeitet bereits an der juristischen Umsetzung, sagte Rauch. Die neue Einreiseverordnung wird möglichst rasch vorliegen und voraussichtlich in der kommenden Woche in Kraft treten. Die PCR-Tests müssen vor dem Abflug aus China vorgelegt und von den Fluglinien kontrolliert werden. Die Tests haben eine Gültigkeit von 48 Stunden. Zusätzlich empfiehlt das Gesundheitsministerium, während des Fluges eine Maske zu tragen. Dazu wird es Gespräche mit den beiden Fluglinien geben, die Direktflüge von China nach Österreich anbieten. Auch Informationsblätter für die Passagiere werden vorbereitet.

Das von der EU empfohlene Abwassermonitoring direkt am Flughafen wird in Österreich seit gestern bereits umgesetzt . Bei jedem Direktflug wird direkt aus dem Abwassertank des Flugzeugs eine Probe entnommen. Sie wird mittels Sequenzierungen auf neue Virusvarianten untersucht. Auch aus der Kläranlage Hallstatt werden künftig regelmäßig Proben genommen. Die Kläranlagen von Wien und Salzburg befinden sich bereits im Monitoringprogramm des Bundes. Damit werden von internationalen Tourist:innen häufig besuchte Orte regelmäßig untersucht.

Sorge vor einer Verschärfung der Corona-Situation in Österreich hat Rauch derzeit nicht: “Im Gegensatz zu China, welches bislang auf eine Null-Covid-Strategie gesetzt hat, gibt es in Österreich eine breite Immunität gegen die auch in China dominierende Omikron-Variante.”

