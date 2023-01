Österreichische Gesundheitskasse startet Stipendium für Medizin

Medizin-Studierende können sich bis 12. Februar bewerben

Wien (OTS) - Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) setzt einen innovativen Meilenstein, um den Ärztebedarf von morgen zu decken: Ab dem nächsten Semester werden Stipendien an Studierende der Humanmedizin, die nach ihrem Studium als Kassenärztin bzw. Kassenarzt arbeiten möchten, vergeben. Im aktuellen Studienjahr 2022/2023 werden 50 ÖGK-Stipendien in der Höhe von monatlich 923 Euro ausgelobt. Angesprochen sind alle Studierenden an Österreichs Universitäten ab dem dritten Studienjahr in den Studienfächern Allgemeinmedizin, Kinder- und Jugendheilkunde, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Psychiatrie und psychotherapeutisches Medizin sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wer das Stipendium in Anspruch nimmt, verpflichtet sich nach der Berufsausbildung zur Übernahme eines Kassenvertrages für mindestens fünf Jahre in einer ÖGK-Bedarfsregion. Das Stipendium wird als monatliche Unterstützung ausgeschüttet – für bis zu 42 Monate.

Bewerbung bis 12. Februar 2023

Die Bewerbung um die ersten 50 ÖGK-Stipendien für das aktuelle Studienjahr endet am 12. Februar 2023. Interessierte Studierende aller österreichischen Universitäten können ihre Bewerbung online unter https://oead.at/de/oegk-stipendium einreichen. Die Plattform der Agentur für Bildung und Internationalisierung (oead) erklärt alle Bedingungen und Details zum Stipendium.

Das Versorgungsnetz der ÖGK ist zwischen Bodensee und Neusiedler See gut ausgebaut und auch im internationalen Vergleich engmaschig aufgestellt. 97 Prozent aller Kassenstellen sind besetzt. Trotzdem gilt es schon heute, die Kassenärztinnen und Kassenärzte von morgen für die Tätigkeit zu begeistern. Das neue ÖGK-Stipendium für Studierende ist der erste Vorbote eines großen Service- und Infopakets, das die ÖGK ab 2023 für angehende Kassenärztinnen und Kassenärzte schnürt.



