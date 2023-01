FPÖ – Nepp: Wiener Linien wollen ausländische Schulabbrecher ohne Deutschkenntnisse als Öffi-Fahrer

Ludwig-SPÖ treibt nach Gesundheitsbereich auch die Wiener Linien in den Abgrund

Wien (OTS) - „Nach dem Gesundheitsbereich führt die Ludwig-SPÖ auch die Wiener Linien in den Abgrund. Während trotz eines enormen Bevölkerungswachstums die Leistung drastisch zurückgefahren wird, muss man in naher Zukunft mit massiv teureren Tickets und einer Jahreskarte von 420 Euro rechnen. Das ist ein unfassbares Versagen der Wiener SPÖ“, kritisiert der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, die Ankündigung einer weiteren Fahrplanausdünnung der Wiener Öffis.



Schockiert zeigt sich Nepp über die Ankündigung der Wiener Linien Geschäftsführerin, die Ausbildung für die Bewerber in „einfache Sprache“ zu übersetzen, weil viele nicht Deutsch können und gar keinen Schulabschluss haben. „Wenn man ausländische Schulabbrecher, die laut der Wiener Linien Geschäftsführerin zu geringe Deutschkenntisse haben, zuhause nicht lernbereit sind und keine komplexen Zusammenhänge erkennen können, als Fahrer für die Straßenbahn, den Autobus oder die U-Bahn einsetzt, dann ist das ein massives Sicherheitsrisiko für alle Verkehrsteilnehmer. Es zeigt sich aber auch, dass die rote Massenzuwanderungs- und Bildungspolitik völlig gescheitert ist“, kritisiert der Wiener FPÖ-Obmann.



„Die Stadt Wien wird von unfähigen roten Stadträten regiert, die noch unfähigere rote Manager installieren. Damit wird unser Wien immer mehr heruntergewirtschaftet. Es braucht dringend eine Politik mit Herz, Hirn und Hausverstand“, so Nepp.



