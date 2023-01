Fundermax übernimmt niederländisch-norwegischen Verpackungsspezialisten

Stärkung des Geschäftsbereichs Paper & Packaging

St. Veit/Glan (OTS) - Fundermax übernimmt mit Wirkung vom 3. Jänner 2023 die drei Unternehmen Hubregtse B.V., Papiboard B.V. und West Pack Emballasje AS von der niederländischen Hubregtse Gruppe. Die drei Unternehmen betreiben Produktionswerke in den Niederlanden und Norwegen und werden mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Fundermax Gruppe integriert. Nach der Übernahme des norwegischen Papierproduzenten Ranheim Paper & Board AS im Jahr 2019 stellt diese Akquisition einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung des Bereichs Paper & Packaging dar und bestätigt den Wachstumskurs von Fundermax.

Ranheim Paper & Board Geschäftsführer Alexander Klepp: „Die Kombination von Ranheim und West Pack bringt uns näher an wichtige Kunden, insbesondere in der nordischen Fischindustrie, und erhöht unsere Kapazität und Flexibilität. Mit Papiboard und Hubregtse werden unser Produktionsnetzwerk für nachhaltige Verpackungslösungen sowie unsere Kapazität deutlich ausgebaut und weitere Märkte erschlossen.“ Gernot Schöbitz, Geschäftsführer und Unternehmenssprecher von Fundermax ergänzt: „Aus der Akquisition erwarten wir uns ein breiteres Produktportfolio, weitere Serviceverbesserungen sowie verkürzte Lieferketten. Hubregtse, Papiboard und West Pack bringen dabei ihre langjährige Erfahrung mit Verpackungen aus Vollpappe ein.“

Fundermax übernimmt die drei Unternehmen zu jeweils 100%. Das lokale Management wird zukünftig durch das Management von Ranheim Paper & Board und Fundermax unterstützt.

Hubregtse betreibt nach dem Verkauf die verbliebenen 3 Standorte der Gruppe und produziert Spezialanwendungen aus Vollpappe.

„Wir heißen unsere neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich in der Fundermax Familie willkommen“, so Schöbitz.

Über Hubregtse B.V., Papiboard B.V. und West Pack Emballasje

Hubregtse B.V. und Papiboard B.V. betreiben in den Niederlanden zwei Produktionsstandorte, West Pack Emballasje AS einen Produktionsstandort in Norwegen. Die Unternehmen sind hochspezialisiert im Bereich Vollpappe-Verpackungen für die Fischindustrie und beliefern vorwiegend Kunden in Nordeuropa und Südamerika.

Über Ranheim Paper & Board

Ranheim Paper & Board ist seit 2019 Teil der Fundermax Gruppe und produziert in Ranheim/Norwegen Kraftpapier und Verpackungslösungen aus 100% Recyclingpapier.

Über Fundermax

Fundermax kann auf eine mehr als 130-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken.

Mit modernsten Produktionsstätten an vier Standorten (St. Veit an der Glan/Kärnten, Wiener Neudorf/Niederösterreich, Neudörfl/Burgenland und Ranheim/Norwegen) setzt Fundermax konsequent auf nachhaltige Werkstoffe aus natürlichen Rohstoffen und produziert ein breites Portfolio von hochwertigen Fassadenplatten, dekorativen Anwendungen für den Innenausbau sowie Kraftpapier und Verpackungslösungen.

Fundermax beschäftigt etwa 1.500 Mitarbeiter:innen und ist Teil der Constantia Industries AG, einem der größten privat geführten Industriekonzerne Österreichs.





