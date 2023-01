WKW-Pisecky: Hausverwalter starten 2023 dreistufige Personalinitiative

Ein neu aufgesetzter Online-Auftritt, Seminarangebote und breitgefächerte Werbemaßnahmen wenden sich im kommenden Jahr an Quereinsteiger für die Immobilien-Branche

Wien (OTS) - "Haus sucht neue Chefin!", „Haus sucht Organisations-Genie!“, „Haus sucht Zahlen-Junkie!“und „Haus sucht Rechenkönig!“ - mit diesen und weiteren Botschaften gehen die Wiener Hausverwalter:innen im neuen Jahr auf Personalsuche. Wie der Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Wien, Michael Pisecky, erklärt, sind die Immobilien- und Vermögenstreuhänder:innen in Wien und spezielle die rund 1000 Wiener Hausverwalter-Betriebe wichtige Arbeitgeber:innen und ständig auf Suche nach neuen Mitarbeitern:innen.

Die Initiative der Fachgruppe zur Mitarbeitersuche für Hausverwalter:innen wird über drei Wege geführt: Über klassische Werbung mit Sujets und Radiowerbung, über den neu geschaffenen Personal-Corner auf www.immy.at und über Informationsveranstaltungen und Seminare.

Die werblichen Sujets werden – zeitgleich zum Start einer Radiokampagne - ab Februar im Wiener Stadtbild auf mehreren hundert Flächen affichiert und auf Social Media ausgespielt. Die vermittelte Botschaft ist klar: Hausverwalter:innen suchen für die offenen Positionen Quereinsteiger:innen, die sich auf www.immy.at/job über die Berufsbilder informieren und bewerben können.

Neue Jobplattform für Quereinsteiger:innen auf immy.at

Auf www.immy.at/job gelangt man zur neu geschaffenen Jobplattform. Die Plattform gibt einen Überblick über die verschiedenen Aufgabengebiete in Hausverwaltungen und beschreibt die einzelnen Tätigkeitsbereiche. Registrierte Unternehmen können sich dort vorstellen und ihre Personalanzeigen schalten.

Darüber hinaus macht die Fachgruppe Personen, die an einem Jobwechsel in die Branche der Hausverwaltungen interessiert sind, ein besonders, zweistufiges Kursangebot: den Besuch einer Informationsveranstaltung und eines Seminars.

Zweistufiges Kursangebot soll Interessenten:innen auf Tätigkeiten in Hausverwaltungen vorbereiten

Die Informationsveranstaltung „Berufsbild Verwalter:in“ ist abends und dauert etwa drei Stunden. Die Termine zur Veranstaltung (ab Februar) sind im Jobcorner auf www.immy.at angegeben, wo man sich auch gleich online anmelden kann. An diesen Abenden geben erfahrene Hausverwalter:innen einen Überblick über die verschiedenen Tätigkeitsbereiche bei Verwaltern:innen, sowie über den möglichen Tagesablauf im Job. Weiters wird über Arbeitszeitmodelle, Gehälter und Entwicklungsmöglichkeiten informiert.

In die inhaltliche Tiefe geht dann das Angebot beim Seminar „Basiskenntnisse für Verwalter:innen“, das ab März startet. Dabei wird Grundlagenwissen für Verwalter:innen vermittelt. Das Seminar soll Quereinsteigern:innen ab März einen Berufseinstieg erleichtern, aber kann keinesfalls die Ausbildung zur/zum Assistenten:in ersetzen. Die Wissensvermittlung im Seminar erfolgt online. Das Learning Material dazu ist in 10 Stunden aufgeteilt. Am Ende stehen 3 Stunden Fachgespräch in Präsenz sowie zum Abschluss ein Multiple-Choice-Test. Bei positivem Ergebnis wird ein Zertifikat verliehen, das die Bewerbung um einen Job in der Branche unterstützt. Der gesamte Aufwand liegt bei etwa 15 Stunden. Zugelassen zu diesem Seminar sind Teilnehmer der Informationsveranstaltung „Berufsbild Verwalter:in“ und Interessent:innen, die von einem Mitgliedsbetrieb der Fachgruppe nominiert werden.



Rückfragen & Kontakt:

Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder

in der Wirtschaftskammer Wien

Mag. Rudolf North MBA

Tel: 01/514 50 – 3762

Mail: rudolf.north @ wkw.at