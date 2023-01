„Virtual New Years Run“: 6.287 Euro an Spenden für Wings for Life

Zu Silvester und am Neujahrstag gingen 1.119 Sportbegeisterte aus ganz Österreich beim Benefizlauf der SPORTUNION für den guten Zweck an den Start.

Wien (OTS) - Für die laufen, die es selbst nicht können – das war am 31. Dezember und am 1. Jänner wieder das Motto von heuer 1.119 Teilnehmer:innen beim „Virtual New Years Run“ der SPORTUNION in Kooperation mit Wings for Life. Beim ortsunabhängigen Lauf konnten wieder verschiedene Distanzen von 500 Meter (für Kinder) bis 10 Kilometer zurückgelegt werden. Die Ergebnisse wurden von den Teilnehmer:innen mit verschieden Lauf-Apps aufgezeichnet und anschließend zur Weiterverarbeitung online hochgeladen.

Lauf ging wieder viral

Pro Teilnehmer:in wurden 2,5 Euro an Wings for Life gespendet. Das Startgeld, in dem auch Goodies inkludiert waren, betrug 5 Euro für Erwachsene, Kinder konnten kostenlos angemeldet werden. Mit zusätzlichen freiwilligen Spenden kam am Ende somit 6.287 Euro für die Rückenmarksforschung zusammen. Ein Gewinnspiel half wieder dabei, den Lauf in den Sozialen Medien mit Hunderten Fotos viral gehen zu lassen. Insgesamt liefen alle Teilnehmer:innen, die ihren Lauf oder Walk im Internet eintrugen, gemeinsam 5.569 Kilometer und waren dabei 712 Stunden unterwegs.

„Ein großes Danke an alle, die bei unserem bewegenden Feuerwerk dabei waren und damit für einen positiven Start ins Jahr 2023 gesorgt haben. Wir haben wieder ein großartiges Zeichen für den Sport und ein solidarisches Miteinander gesetzt“, freut sich SPORTUNION-Präsident Peter McDonald.

Der „Virtual New Years Run“ fand heuer zum dritten Mal statt, war ursprünglich als Alternative zu den Corona-bedingt abgesagten Silvesterläufen initiiert worden. „Es freut uns sehr, dass auch ohne Corona-Auflagen viele dem Lauf die Treue hielten oder zum ersten Mal dabei waren, um gemeinsam Gutes zu tun“, sagt McDonald, der seine 10 Kilometer in St. Johann im Pongau lief. Insgesamt hat die SPORTUNION in den vergangenen zwei Jahren nun schon 76.994 Euro an Spenden für Wings for Life gesammelt.



Weitere Informationen zum Lauf und Pressefotos gibt es auf der SPORTUNION.at-Homepage.

