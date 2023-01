AVISO: Regierungsklausur der Bundesregierung im Hotel Schlosspark Mauerbach, am 10. und 11. Jänner 2023

Medientermine am 11. Jänner 2023

Wien (OTS) - Von Dienstag, 10. Jänner bis Mittwoch 11. Jänner 2023 wird die Bundesregierung im Hotel Schlosspark Mauerbach in Niederösterreich eine Arbeitsklausur abhalten.

Der erste Tag ist nicht medienöffentlich. Der zweite Klausurtag beginnt mit der Möglichkeit zu Foto- und Filmaufnahmen vor der Arbeitssitzung, gefolgt von einer Pressekonferenz und dem anschließenden Gruppenfoto der Bundesregierung. Die Klausur klingt bei einem gemeinsamen Mittagessen mit den anwesenden Medienvertreterinnen und Medienvertretern aus.

Interessierte Medienschaffende bitten wir um vorherige Anmeldung unter federalpressservice@bka.gv.at. Bitte geben Sie auch an, ob Sie den Shuttle-Service in Anspruch nehmen möchten.

Termine für Medien:

Mittwoch, 11. Jänner 2023

9.00 – 15.00 Uhr

Medienanmeldung und Medienzentrum geöffnet (Medienanmeldung endet um 11.00 Uhr)

Ort: Hotel Schlosspark Mauerbach, Herzog Friedrich-Platz 1, 3001 Mauerbach (Zufahrt über Bäckerstraße, Seminarbereich: Räume 7,8)

8.30 Uhr Abfahrt Shuttlebus ab Bahnhof Hütteldorf (Busbahnhof) zum Hotel Schlosspark Mauerbach (Ankunft um ca. 8.55 Uhr)

10.00 Uhr

Arbeitssitzung der Bundesregierung

FOTO- und FILMTERMIN zu Beginn – Tour de Table

Ort: Hotel Schlosspark Mauerbach, Plenarsaal: Räume 1,2

ca. 11.00 Uhr

PRESSEKONFERENZ nach der Regierungsklausur

anschließend

GRUPPENFOTO der Mitglieder der Bundesregierung

Ort: Hotel Schlosspark Mauerbach, Plenarsaal: Raum 9

ab 13.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

Ort: Hotel Schlosspark Mauerbach, Herzog-Friedrich-Platz 1, 3001 Mauerbach

15.00 Uhr

Abfahrt Shuttlebus ab Hotel Schlosspark Mauerbach zum Bahnhof Hütteldorf (Ankunft um ca. 15.25 Uhr)





ACHTUNG: Der Zutritt für Medien ist erst am 11. Jänner 2023 ab 9 Uhr möglich und erfolgt ausschließlich über den Eingang in der Bäckergasse. Am Ende der Bäckerstraße finden Sie auch Parkmöglichkeiten (Der Zutritt über den Hoteleingang ist aus Sicherheitsgründen nicht vorgesehen).

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an den Medienterminen im Rahmen der Regierungsklausur teilzunehmen.

Wir ersuchen um vorherige Anmeldung beim Bundespressedienst unter federalpressservice@bka.gv.at. Geben Sie dabei bitte Ihren Namen, das Medium sowie Ihre Tätigkeit an. Vom Bahnhof Hütteldorf zum Hotel Schlosspark Mauerbach und zurück stellen wir wieder einen Transfer zur Verfügung. Sollten Sie diesen nutzen wollen, geben Sie das bitte ebenfalls bei der Anmeldung bekannt (bis Dienstag, 10.1., 12 Uhr).

Abfahrtszeiten

Bahnhof Wien Hütteldorf - Mauerbach: 8.30 Uhr

Mauerbauch - Bahnhof Wien Hütteldorf: 15.00 Uhr

Vor Ort ist ein Medienzentrum eingerichtet, das mit Arbeitsplätzen und leistungsfähigem

W-Lan ausgestattet ist. Ein Parkplatz befindet sich am Ende der Bäckergasse (Lageplan).

Öffnungszeiten: 9.00 – 15.00 Uhr

Bitte weisen Sie am Eingang Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) vor.Wir empfehlen, während der Medientermine eine FFP2-Maske zu tragen.

