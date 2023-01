CES 2023: Huions brandneue Stift-Computer und Grafik-Tablets beeindrucken Branche und Kreative

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Huion, das führende Unternehmen für Handschrift-Eingabegeräte, hat auf der einflussreichsten Technologieveranstaltung der Welt, der Consumer Electronics Show, seine neue Generation von Stift-Computern, Grafik-Tablets und Minitastaturen vorgestellt. Hier können die Besucher die Produkte aus erster Hand kennenlernen und ihre Gedanken mit gleichgesinnten Künstlern und Kreativen austauschen.

Stift-Computer – Kamvas Studio 24

Ein integriertes Display mit Stifteingabe auf Ihrem Computer ermöglicht Ihnen nicht nur den Aufbau eines eigenständigen Arbeitsplatzes, sondern auch die effektive Verwaltung Ihres Arbeitsablaufs. Mit einer Auflösung von 2.500 können Sie mit dem Kamvas Studio 24 auf seinem 23,8-Zoll-Display in die Arbeit eintauchen und spielen. Das Gerät eignet sich hervorragend für Kreativschaffende und Studios.

Der Stift-Computer ist mit einem neuen Stift, dem PW550, ausgestattet, der auf der neuesten PenTech-3.0+-Technologie von Huion basiert. Die verbesserte Technologie erhöht die lineare Drucksensitivität für ein natürliches Schreibgefühl und optimiert den Stiftkopf für ein besseres Seherlebnis. Ein weiterer bleistiftähnlicher Stift, der PW550S, ist ebenfalls für eine lange Nutzungsdauer konzipiert.

Was die Leistung betrifft, wird dieser Stift-Computer von einem Intel® Core™ i7-12700F-Prozessor angetrieben, der beim Laden professioneller Software Spitzenleistungen erbringt. Die GTX1650-Grafikkarte von NVIDIA bietet eine hervorragende Leistung beim Grafikdesign, bei der Videobearbeitung und beim Gaming. Mit 32 GB RAM können Sie Multitasking in angemessener Geschwindigkeit durchführen. Außerdem bietet eine 1 TB große SSD genügend Platz, um eine große Anzahl von Programmen ohne Verzögerung zu öffnen.

Mit seinem schwarzen Gehäuse und den sorgfältig abgerundeten Anschlüssen für die Datenübertragung und den Anschluss von Peripheriegeräten bietet der Kamvas Studio 24 ein ansprechendes Design. Dank der Kamera und des Lautsprechers eignet er sich für den regelmäßigen Gebrauch, z. B. zum Online-Lernen, für Videochats und Live-Streaming.

Weitere Effizienz wird durch den kapazitiven 10-Punkt-Touch des Geräts erreicht. Er ermöglicht es Ihnen, mit verschiedenen Wischgesten auf verschiedene Funktionen in jeder Software zuzugreifen und so Ihre Arbeit zu erleichtern. Als das Zugpferd von Huions großer Enthüllung ist der Kamvas Studio 24 definitiv ein Allrounder.

Stift-Computer – Kamvas Studio 16

Falls Sie vorhaben, sich ein neues tragbares Geräte zuzulegen, ist der Kamvas Studio 16 die richtige Wahl. Das Gerät mit dem eleganten und minimalistischen Look ist gut verarbeitet. Der Stift-Computer ist eine Kombination aus Laptop, Tablet und Stift-Display und kann als Computer zum Surfen auf Websites und zum Spielen von Videospielen sowie als Tablet zum Ansehen von Filmen und Bearbeiten von Dokumenten verwendet werden. Er kann auch zum Zeichnen, für Grafikdesign und Videobearbeitung als Stift-Display verwendet werden. Dieser 3-in-1-Stift-Computer ist ein ideales Gerät für den modernen Arbeitsalltag – zum Arbeiten, Spielen und Gestalten.

Die QHD-Auflösung (2560 x 1440) liefert gestochen scharfe Details und lebendige Grafiken auf dem 15,8-Zoll-Display. Dank der QLED-Technologie, der 100%igen Adobe-RGB-Farbraumabdeckung und der Farbtiefe von 16,7M (8Bit) bietet sich bei der Bearbeitung von Grafiken oder beim Spielen von Videospielen auf dem Kamvas Studio 16 ein hervorragendes sensorisches Seherlebnis.

Mit dem Intel® Core™ i7-1165G7-Prozessor läuft auf dem 15,8-Zoll-Stiftcomputer jede Kreativsoftware reibungslos. Und der Intel®-Iris®-Xe-Grafikprozessor sorgt für hervorragende Grafik und Videobearbeitung ohne Verzögerung.

Passend zu seinem minimalistischen Design hat der Kamvas Studio 16 nur zwei USB-C-Anschlüsse. Sie sind natürlich trotzdem voll ausgestattet und bieten USB-3.2-Datenübertragung (mit einer maximalen Geschwindigkeit von 20 Gbit/s), DP1.4-Videoübertragung und PD-Schnellladung. So erhalten Sie mit einer externen Festplatte mehr Speicherplatz für Kunstwerke und Dateien oder steigern die Arbeitsproduktivität mit einem externen 4K-Monitor. Der Kamvas Studio 16 ist für den allgemeinen Standard-Workflow geeignet und damit ein guter Begleiter für Kreativprofis, die unterwegs arbeiten und kreieren.

Stifttablett – Inspiroy 2

Huion stellt auf der Messe auch die Tablets der Inspiroy-2-Serie vor, die in verschiedenen Größen erhältlich sind: klein, mittel und groß. Das Inspiroy 2 ist in den Farben Sakura-Pink, Tannengrün oder Schwarz erhältlich und richtet sich an die jüngere Generation.

Es ist als erstes Zeichen-Tablet der Branche mit Gruppentasten und einem Scroller ausgestattet. Der Scroller ähnelt einem Maus-Scrollrad. Wenn Sie eine der Gruppentasten drücken, wird die entsprechende Gruppe von Tastenkombinationen sofort aktiviert, was den Arbeitsablauf erheblich verbessert und das Tablet zu einem idealen Gerät für Kunststudenten und Kreative macht.

Die ausgeprägte Kompatibilität bietet den Nutzern viele Vorteile. Insbesondere die Unterstützung von ChromeOS wird Studierenden zugute kommen, die, wie während der Pandemie, auf Online-Bildungsangebote zugreifen. Außerdem sind die Tablets der Inspiroy-2-Serie dank ihrer Abmessungen und Dicke tragbar.

Als Innovator und Hersteller betrat Huion die CES-Bühne und stellte eine Reihe innovativer Produkte vor, die seine Kultiviertheit und Kreativität im Bereich der E-Ink-Geräte und -Lösungen unter Beweis stellten. Die große Enthüllung steht im Einklang mit Huions Grundsatz, die Wünsche der Benutzer zu berücksichtigen, die Beteiligung der Benutzer zu fördern und die Ziele mit benutzerorientierten Gedanken zu erfüllen.

