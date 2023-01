FPÖ – Schnedlitz: „Inmitten der größten Teuerungswelle tagt SPÖ-Bundesparteipräsidium in mondänem Wellness-Hotel“

„Heute konnte man den Medien entnehmen, dass die SPÖ anlässlich ihrer so bitter notwendigen Klausur in einem mondänen Klagenfurter Wellness-Hotel, ihr Profil schärfen wolle - dazu müsste sie allerdings erst eines haben. Bis dato sieht man nur ein Umherstolpern in der Tagespolitik ohne Ahnung und Richtung. Auch ist es für diese Partei so passend, inmitten der größten Teuerungswelle, in einem solchen Hotel zu tagen. Der Auszug aus der Löwelstraße dürfte wohl doch noch etwas Geld übergelassen haben“, reagierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

Auch die Tagesordnung mit Schwerpunkt „Migration“ sei für Schnedlitz mehr als amüsant, denn hierzu solle ein Vortrag zu „Migration und Flucht in Europa und mögliche Lösungen für 2023“ stattfinden. „Urlaub vom Feinsten inklusive Wellnessprogramm“ dürfte auch hier das Motto sein, stehe die SPÖ ja voll und ganz hinter einer ungezügelten illegalen Migration, die es außerdem laut Rendi-Wagner gar nicht gebe, so Schnedlitz.

