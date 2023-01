Trends und Preise für Dienstleistungen von Reinigungsfirmen 2023

Analyse der aktuellen Preise von Reinigungsfirmen

Wien/Graz (OTS) - Die Online-Plattform Daibau.at befasst sich unter anderem mit der Beobachtung von Preisbewegungen diverser Baudienstleistungen und ihrer regelmäßigen Aktualisierung. Deshalb wurde die folgende Preisanalyse der Dienstleistungen von Reinigungsfirmen durchgeführt.

Reinigungsfirmen - Dienstleistungen und Preise

Die Preise für die Dienstleistungen von Reinigungsfirmen hängen von Faktoren wie Raumgröße, Reinigungsart sowie Arbeits- und Zeitaufwand ab. Reinigungsfirmen bieten unterschiedliche Leistungspakete an und erstellen je nach Bedarf ein passendes Angebot. Die Unterhaltsreinigung umfasst typischerweise Leistungen wie Staubsaugen, Bodenwischen und Sanitärreinigung, während bei der Grundreinigung noch Fenster- und Bodenreinigung hinzukommen.

Preisunterschiede können beobachtet werden, je nachdem, ob es sich bei der Reinigung um Wohn- oder Büroräume handelt. Detailliertere Preisinformationen sind im Baukostenrechner für Reinigungsfirmen.

Dienstleistungskosten von Reinigungsfirmen in Österreich

Um eine relevante Preisanalyse zu erstellen wurden Reinigungsfirmen befragt, die auf der Daibau-Plattform aktiv und in Wien, Graz und Salzburg tätig sind. Dabei wurde festgestellt, dass es zwischen den Bundesländern kaum Preisunterschiede gibt.

Die aufkommenden Kosten für die Reinigung von Wohn- und Büroräumen hängen von der Raumfläche ab. Bei der Wohnungsreinigung liegen die Preise zwischen 3,5 €/m2 und 8 €/m2 und sind zudem vom Verschmutzungsgrad der Wohnung abhängig. Im Preis inbegriffen ist die Verwendung der firmeneigenen Reinigungsmittel. Die Kosten für eine Büroreinigung werden entweder basierend auf der Raumfläche oder auf Stundenbasis berechnet, pro Quadratmeter beginnen die Preise bei 3,5 € an und pro Stunde bei 16 €. Meistens ist auch eine Vor-Ort-Besichtigung ein Muss.

Die Preise für Fensterreinigung werden üblicherweise pro Fenster berechnet, der Startpreis dafür liegt bei 5 €. Der Preis hängt von der Fensterart und dem Verschmutzungsgrad ab. Die Reinigung textiler Bodenbeläge umfasst hauptsächlich Teppichreinigung, die Preise dafür sind von der Bodenfläche abhängig und fangen bei 4,5 €/m2 an. Bei einer Polsterreinigung ist pro Sofa mit Preisen ab 80 € zu rechnen.

Mit welchen Dienstleistungskosten von Reinigungsfirmen ist im Ausland zu rechnen?

Die Daibau-Plattform ist in insgesamt 12 Ländern aktiv und um einen Einblick in die aktuelle Preissituation zu verschaffen, werden Preise aus verschiedenen Ländern miteinander verglichen.

In der Schweiz sind die Preise etwas höher als in Österreich. Eine Wohnungsreinigung kostet zwischen umgerechnet 10 €/m2 und 16 €/m2. Die Preise einer Fensterreinigung hängen davon ab, ob nur das Glas oder das ganze Fenster, inklusive Fensterrahmen und Sonnenschutz gereinigt werden muss. Deshalb reicht die Preisspanne von 9 € bis 12 € pro Fenster. Teurer als in Österreich sind sowohl die Teppichreinigung mit 8 €/m2 bis 12 €/m2, als auch die Polsterreinigung mit 90 € pro Sitzplatz. Die Preise für Büroreinigung werden pro Stunde abgerechnet und liegen zwischen 35 € bis 70 € pro Stunde.

Deutlich niedriger sind die Preise in Tschechien. Wohnungsreinigung kostet dort 6 € pro Stunde, Büroreinigung bis zu 7 € die Stunde. Der Preis der Polsterreinigung beträgt 7 € pro Sitzplatz. Die Preise für Fenster- und Teppichreinigung hängen von der Fläche ab. Das Reinigen von Fenstern liegen bei 0,8 €/m2 und für die Reinigung textiler Bodenbeläge bei 4 €/m2.

Interessant sind die Preise in der Slowakei. Dort liegt der Pauschalpreis für die Reinigung einer 100m2 großen Wohnfläche bei 200 €. Die Preise für Büroreinigung beruhen auf Stundenbasis und liegen bei 20 € pro Stunde. Die Reinigung textiler Bodenbeläge kann bis zu 3 €/m2 kosten. Für die Fenster- und Polsterreinigung sind auch Pauschalpreise üblich, diese liegen für Fensterreinigung bei 70 € und für Polsterreinigung zwischen 10 € und 12 €.

Zukünftige Preisbewegungen der Dienstleistungen von Reinigungsfirmen

Vom Preisanstieg der Dienstleistungen und Materialien sind auch die Reinigungsfirmen betroffen. Von den befragten Reinigungsfirmen wird prognostiziert, dass die Preise im Verlauf des Jahres weiterhin steigen werden.

Rückfragen & Kontakt:

DAIBAU GmbH

Pestalozzistraße 1/II/12

A-8010 Graz

0043 676 5205 325

presse @ daibau.at

https://www.daibau.at/

https://www.daibau.com/