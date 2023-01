Touristisches Marketing für das Triestingtal

LR Danninger: Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung als Schwerpunkte

St. Pölten (OTS) - Das Triestingtal liegt in der touristischen Destination Wienerwald und verbindet damit die Wiener Alpen mit dem Mostviertel. Es bietet eine vielfältige Kulturlandschaft mit Weingärten, Äckern und Wiesen, die in eine Naturlandschaft mit vielen Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren und Klettern übergeht. Kleine Geschäfte, Direktvermarkter, Landgasthäuser und Heurigen laden zum Verweilen und Einkaufen ein. Mit einem neuen Projekt sollen diese touristischen Highlights noch besser vermarktet werden. „Die ständige Weiterentwicklung an Konzepten für neue Zielgruppen ist essenziell, um im touristischen Wettbewerb bestehen zu können. Daher begrüße ich derartige Initiativen immer sehr“, betont Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

„Die Region des Triestingtals zeichnet sich durch eine einzigartige Kultur- und Naturlandschaft aus“, erklärt Josef Balber, Obmann LEADER-Region Triestingtal, stolz. Dementsprechend wurde hier in den vergangenen Jahren auf die touristische Weiterentwicklung und die Steigerung von Besucherfrequenzen fokussiert. Die Destination Wienerwald hat bereits in einem früheren Projekt erste touristische Marketingmaßnahmen entwickelt und umgesetzt. Zusätzlich finden regelmäßig zahlreiche Vernetzungstreffen und Informationsveranstaltungen mit Verantwortlichen von Gemeinden, Museen, Betrieben, Ausflugszielen und weiteren touristischen Leistungsträgern statt. Dabei werden gemeinsam Schwerpunktthemen festgelegt und konkrete Maßnahmen abgestimmt. Im Zuge dieser begleiteten Workshops ergab sich die Notwendigkeit von Folgeprojekten, um die Strukturen zu festigen und die interkommunale Zusammenarbeit auszuweiten.

Das aktuelle Projekt soll den Schritt von gemeindebezogenen hin zu gemeinsamen Bewerbungsaktivitäten forcieren und nachhaltig implementieren. Michael Wollinger, Geschäftsführer Wienerwald Tourismus GmbH, schildert eine Reihe konkret geplanter Maßnahmen:

„Mit verstärkten Kommunikationsaktivitäten und Werbemittelproduktionen wie Fotoshootings - sowohl online als auch mit umfassender Öffentlichkeitsarbeit - möchten wir die touristischen Höhepunkte des Triestingtals hervorheben und gemeinsam weiterentwickeln. Außerdem sind zahleiche Vernetzungstreffen geplant, um Experteninputs miteinzubeziehen.“

Die LEADER-Region Triestingtal hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt zur Förderung ausgewählt. Das Land Niederösterreich hat die Unterstützung aus Mitteln des EU-Programms LEADER und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative von Landesrat Jochen Danninger beschlossen.

Weitere Informationen: Büro LR Danninger unter 02742/9005-12253, Mag. Andreas Csar, und E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at, bzw. bei der Wirtschaftsagentur ecoplus unter 02742/9000-19619, Mag. Markus Steinmaßl, und E-Mail m.steinmassl @ ecoplus.at; www.wienerwald.info/triestingtal

