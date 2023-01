„Vienna Blood“ mit insgesamt knapp zwei Millionen Zuseherinnen und Zusehern in ORF 2

Erfolgreiche dritte Staffel der internationalen ORF-Eventproduktion erreichte bis zu 845.000

Wien (OTS) - Insgesamt 1,922 Millionen bzw. 26 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis, d. h. mindestens eine Minute konsekutiv genutzt) folgten Matthew Beard und Juergen Maurer auf ihrer unkonventionellen Mörderjagd im Wien der Jahrhundertwende. Durchschnittlich 697.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei, als die dritte Staffel der internationalen ORF-Eventproduktion „Vienna Blood“ am 30. Dezember 2022 sowie am 2. und 3. Jänner 2023 jeweils um 20.15 Uhr ihre ORF-2-Premiere feierte. Der Marktanteil bei den drei neuen Filmen erreichte im Schnitt 24 Prozent. Nach einem erfolgreichen Staffelauftakt („Rendezvous mit dem Tod“, nach dem Roman von Frank Tallis) mit einer durchschnittlichen Reichweite von 615.000 und einem Marktanteil von 22 Prozent wurde die zweite Folge am meisten genutzt:

„Der Schattengott“ (basierend auf den Charakteren und Motiven von Frank Tallis) erreichte bis zu 845.000 und durchschnittlich 758.000 Zuseher/innen bei einem Marktanteil von 26 Prozent. Den abschließenden Krimi „Der Tod und das Mädchen“ (nach dem Roman von Frank Tallis) ließen sich bis zu 766.000 und durchschnittlich 719.000 nicht entgehen. Der Marktanteil liegt bei 25 Prozent. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 19 Prozent ist die dritte „Vienna Blood“-Staffel bei den unter 30-Jährigen wieder genauso beliebt wie die 2021 ausgestrahlte zweite. Regie führte Robert Dornhelm nach Drehbüchern von Steve Thompson.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Mit ‚Vienna Blood‛ schreiben wir die ORF-Erfolgsgeschichte einer fiktionalen High-End-Produktion auch auf dem internationalen Parkett fort und tragen die rot-weiß-rote Handschrift, das kreative Schaffen Österreichs und das grenzenlose Potenzial der heimischen Filmwirtschaft weit über die Landesgrenzen hinaus. ‚Vienna Blood‛ ist eines der Paradebeispiele für die große Bedeutung, die die ORF-Fiction auch weltweit hat. Möglich ist eine solche internationale und auch international erfolgreiche Zusammenarbeit nur mit starken Partnern, einem starken Team und einem starken ORF, der nachhaltig über Mittel aus dem Programmentgelt finanziert wird.“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Der ORF ist der wichtigste Partner der heimischen Film- und Kreativwirtschaft und Erfolge wie ‚Vienna Blood‛ zeigen einmal mehr die große Bedeutung österreichischer Produktionen und Inhalte für unser Publikum. Mein Dank gilt allen Beteiligten vor und hinter der Kamera.“ Und weiter:

„Mit ‚Schnell ermittelt‛ setzen wir die 2022 erfolgreich gestartete Serienoffensive im Jänner nahtlos fort. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auch 2023 im ORF auf hochkarätige österreichische Filme, Reihen und Serien sowie große internationale Koproduktionen verlassen.“

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Längst ist ‚Vienna Blood‘ das fiktionale Aushängeschild von ORF 2. Optisch und inhaltlich setzt diese MR-Film-Produktion Maßstäbe und das Publikum goutiert das mit hervorragenden Quoten. Das ist hochverdient und freut mich für das gesamte Team.“

„Vienna Blood“ in der ORF-TVthek und auf Flimmit

Alle neuen Folgen von „Vienna Blood“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) – jeweils in der deutsch- und englischsprachigen Fassung sowie mit Audio-Deskription – bereitgestellt. Die drei Krimis sind außerdem auf Flimmit zu sehen.

„Vienna Blood“ ist eine Produktion von MR FILM und Endor Productions in Koproduktion mit ORF, ZDF, RedArrow Studios, hergestellt mit Unterstützung von National Film Office Hungary, Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

