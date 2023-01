„Aus dem Archiv: Paulus Manker“ am 14. Jänner 2023 im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Schauspieler, Regisseur und Multitalent Paulus Manker ist am Samstag, den 14. Jänner (20.00 Uhr) zu Gast im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses und gibt bei Christian Reichhold und Regina Nassiri Einblicke in sein bewegtes Leben. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden. ORF 2 sendet die Aufzeichnung im Anschluss an den „Kulturmontag“ am Montag, den 30. Jänner ab 00.00 Uhr.

Paulus Manker ist Schauspieler, Regisseur, Autor und Drehbuchautor. In „Aus dem Archiv“ spricht er über seine eindrucksvolle Karriere. Nach dem Schauspielstudium am Max-Reinhardt-Seminar begann in den frühen 80er Jahren seine Theaterkarriere, die ihn ans Wiener Burgtheater, Münchner Residenztheater und ins Hamburger Schauspielhaus führte. Als Filmschauspieler debütierte Manker 1979 in Michael Hanekes „Lemming“, als Regisseur experimentiert er mit Psycho-Schockern („Schmutz“, „Weiningers Nacht“) und bindet Zuschauer/innen in seine aggressiven multimedialen Theaterstücke mit ein. Eine intensive Zusammenarbeit verbindet Manker als Theaterregisseur mit dem israelischen Autor Joshua Sobol, mit dem „Grottenbahnfahrt ins Grauen“, „Alma“, „F@lco -A Cyber Show“ und „iWitness“ entstanden. Die auf der Bühne erprobte Geschichte um Alma Mahler-Werfel setzte Manker 1999 im dreiteiligen Fernsehfilm „Alma – A Show Biz ans Ende“ um, er spielt den Maler Oskar Kokoschka.

Der Eintritt für „Aus dem Archiv“ am Samstag, den 14. Jänner (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses beträgt EUR 25,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

