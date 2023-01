Barbara Stöckl im Gespräch mit Jenny Jürgens, Eveline & Walter Eselböck, Günther Lainer und Katharina Bergant

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 5. Jänner um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 5. Jänner 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 Schauspielerin Jenny Jürgens, das Spitzengastronomen-Paar Eveline und Walter Eselböck, Kabarettist und Autor Günther Lainer sowie Katharina Bergant, Ökonomin beim IWF in Washington, zu Gast bei Barbara Stöckl:

Schauspielerin Jenny Jürgens möchte die Erinnerungen an ihren Vater – Weltstar Udo Jürgens – auch acht Jahre nach seinem Tod wachhalten und würdigt sein künstlerisches Erbe nun mit einem neuen Album. Im Nighttalk „Stöckl“ zeigt sich die gebürtige Münchnerin, die derzeit vor allem als Fotografin tätig ist und eine Farm auf Mallorca besitzt, von ihrer persönlichen Seite. Sie spricht offen über die innige Beziehung zu ihrem Vater und verrät, warum dieser ihr den Spitznamen „Schweinchen“ gab.

Eveline und Walter Eselböck sind mit ihrem burgenländischen Sterne-und Haubenlokal „Taubenkobel“, das das Paar 1984 gemeinsam eröffnete, aus der Gourmetszene nicht wegzudenken. Nun haben die Töchter übernommen und Eveline Eselböck wagt sich in ein neues Abenteuer. Sie wird ab März im ORF-Ballroom ihr Tanztalent unter Beweis stellen. Die mittlerweile sechsfache Großmutter freut sich auf diese Herausforderung und fürchtet weder die Kritik noch das Rampenlicht:

„In der Gastronomie stehe ich ja auch täglich auf der Bühne“.

Kabarettist Günther Lainer, der auch gelernter Tischler und ausgebildeter Religionslehrer ist, hatte lange Zeit Angst, vor Publikum zu sprechen. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt der Linzer, wie er sie wieder loswurde und wie es ihm heute geht, wenn er vor vollem Haus spielt. In seinem aktuellen Buch „Lebensweisheiten, die keiner braucht“ versammelt der 53-Jährige, der auch regelmäßig in der Rateshow „Was gibt es Neues?“ zu sehen ist, Mundartgedichte, Gebete und Gedanken aus seinem Leben.

Katharina Bergant hat eine steile Karriere in der Wirtschaftswelt hingelegt: Mit nur 31 Jahren ist sie die einzige österreichische Ökonomin beim Internationalen Währungsfonds in Washington. Bereits im Alter von elf Jahren startete die Tirolerin schon einmal groß durch:

Sie nahm an der ORF-Show „Kiddy Contest“ teil und stand auch mit Soulsänger Lionel Richie auf der Bühne. Einen Ausgleich zum strikten Tagesablauf als Top-Ökonomin findet sie in der Ausbildung von Blindenhunden.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at