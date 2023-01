Einladung: Pressekonferenz anlässlich nächster Schritte des Wiener Startups Music Traveler

Co-Founder Julia Rhee und Aleksey Igudesman - u.a. Hans Zimmer, John Malkovich, Billy Joel, Yuja Wang und Sean Lennon als Botschafter

Musik verbindet uns mit anderen Menschen, Orten und Kulturen und erweitert unser Bewusstsein Julia Rhee (Co-Founder|CEO Music Traveler) 1/3

Für Musikerinnen und Musiker bedeutet dies ganz praktisch: Sie sind häufig unterwegs, um sich zu vernetzen, miteinander zu proben und aufzutreten Aleksey Igudesman (Co-Founder|CCO Music Traveler) 2/3

Dafür benötigen sie Orte zum Austausch, für Proben, für Recordings und Performances Dominik Joelsohn (COO Music Traveler) 3/3

Wien (OTS) - Musik ist ein wesentlicher Teil unseres Lebens und der Welt, in der wir uns bewegen. Musik umfasst so viele verschiedene Arten und Genres, die uns alle auf unterschiedliche Weise berühren.

" Musik verbindet uns mit anderen Menschen, Orten und Kulturen und erweitert unser Bewusstsein ", erzählt Julia Rhee (Co-Founder|CEO Music Traveler).

" Für Musikerinnen und Musiker bedeutet dies ganz praktisch: Sie sind häufig unterwegs, um sich zu vernetzen, miteinander zu proben und aufzutreten ", meint Aleksey Igudesman (Co-Founder|CCO Music Traveler).

" Dafür benötigen sie Orte zum Austausch, für Proben, für Recordings und Performances ", ergänzt Dominik Joelsohn (COO Music Traveler)

Damit genau dies – selbst in schwierigen Zeiten – gut, jederzeit und möglichst überall möglich ist, das unterstützt und erleichtert Music Traveller.

Gegründet in Wien als einem der globalen Zentren für klassische wie auch für aktuelle Musik, organisiert Music Traveller längst lokal wie auch international die vielen praktisch erforderlichen Dienstleistungen, die Musikerinnen und Musiker heute brauchen:

Probenräume und Aufnahmestudios;

Schnittstellen zwischen Kunst und Auftritt;

Treffpunkte und Verbindungsräume.

Darüber und über unsere weiteren Vorhaben wollen wir Sie bei einem Medien-Meeting informieren:

Am Mittwoch, den 18. Januar 2023 um 10.30

Bei Steinway & Sons Wien,

im Flagship Store, am Opernring 6/8, 1010 Wien





Freuen Sie sich auf einen besonderen und unvergesslichen Auftritt

von Igudesman & Joo

anlässlich der Pressekonferenz von Music Traveler!

Igudesman & Joo werden 2 neue Lieder präsentieren: "My Name is Sergei" - eine humorvolle Mini-Biographie über Rachmaninoff von Hyung-ki Joo und "Everyone is Here", ein neues Lied das Igudesman zusammen mit dem legendären Singer Songwriter Eric Carmen geschrieben hat („All by Myself“), basierend auf einer berühmten Melodie von Rachmaninoff.

Bitte merken Sie sich unsere Termine in Ihrem Kalender vor – es lohnt sich!



Ihre Gesprächspartner:innen vor Ort:



Julia Rhee | Co-Founder | CEO Music Traveler



Aleksey Igudesman | Co-Founder | CCO Music Traveler



Hyung-ki Joo| Botschafter Music Traveler



Peter Zimmerl | CEO Vienna City Sound



Tobias Schröter | Country Manager Steinway & Sons Austria



Peter de Leeuw | Airport City Development - Flughafen Wien



Grußbotschaften:



Hans Zimmer



Billy Joel



John Malkovich



Yuja Wang



Benjamin Wallfisch





Über Music Traveler



Music Traveler (https://www.musictraveler.com/de/) ist ein Community-Marktplatz, der sich auf Künstler, Kreative und Musiker fokussiert. Music Traveler fördert das Schaffen und die Wertschätzung von Musik, musikalischen Veranstaltungen und Bildung, indem Barrieren für Information, Kommunikation und Zusammenarbeit abgebaut werden. Music Traveler ist mehr als nur eine Plattform, es ist eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt und fördert.

Pressekonferenz anlässlich nächster Schritte des Wiener Startups Music Traveler

Einlass: 10:00 Uhr

Beginn: 10:30 Uhr



Moderation: Renate Burtscher



Anmeldeschluss: 17.01.2023 17:30 Uhr

Datum: 18.01.2023, 10:30 Uhr

Ort: Steinway & Sons Wien - Flagship Store

Opernring 6/8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Florian Wischenbart

Relationship Management

florian @ musictraveler.com

+43 676 49 37 787