Grüne Wien/Berner: Aussagen rund um Neujahrskonzert verdeutlichen Unwissenheit über Schieflage in der Musikbranche

Gender Pay Gap ist katastrophal – Grüne Wien laden am 17.1. zur Diskussion über mehr Diversität und Gerechtigkeit in der Wiener Musikbranche ins Rathaus ein

Wien (OTS) - Die Aussagen von Dirigent Franz Welser-Möst und Daniel Froschauer, Vorstand der Wiener Philharmoniker, zeigen, wie aktuell die Themen fair pay, Gerechtigkeit und Diversität in der Musikbranche auch im Jahr 2023 sind. „In ihrem Interview zum Neujahrskonzert zeigt sich Misogynie und Unwissenheit über die Situation von Musikerinnen. Frauen erhalten deutlich weniger Förderungen, haben weniger Auftritte und generieren weniger Einkommen aus ihrem Musikschaffen – der Gender Pay Gap ist katastrophal. Obwohl die Hälfte der Studierenden an Musikunis Frauen sind, verschwinden Frauen ab Mitte 30 größtenteils aus der Musiklandschaft Wiens. Es ist höchste Zeit, dass wir gegen diese Schieflage etwas tun. Wir Grüne laden daher am 17. Jänner zur Diskussion mit Musiker:innen und Expert:innen ins Rathaus ein“, sagt Ursula Berner, Kultursprecherin der Grünen Wien.



Unter dem Titel „Wer gibt den Ton an? Wien und seine Musiker:innen. Förderungen – Vereinbarkeit – Role Models“ diskutieren bekannte Musiker:innen und Expert:innen über Ein- und Ausschließungsstrukturen in der Musik-Förderlandschaft, zu Vereinbarkeit und fehlenden Role Models: Woran liegt diese Schieflage und was hat das mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun? Wo könnte man ansetzen, um mehr Diversität und Gerechtigkeit in die Musiklandschaft Wiens zu bringen? Wie schaffen wir ein fair pay in der Musikbranche?



Nach den Diskussionen am Nachmittag startet um 20:00 Uhr ein Konzert mit Anna Starzinger, Lena Frankhauser, Schmusechor mit Violetta Parisini und Jelena Poprzan.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung unter anmeldung.kultur.wien@gruene.at



„Wer gibt den Ton an? Wien und seine Musiker:innen. Förderungen – Vereinbarkeit – Role Models“

Wann: 17. Jänner 2023, 16:00 bis 22:00 Uhr

Wo: Wappensaal des Wiener Rathauses, 1010 Wien

Kostenfreie Teilnahme, Kinderbetreuung auf Anfrage.



Eine Veranstaltung der GBW Wien in Kooperation mit den Grünen Wien.



Programm des Nachmittags

Keynote von Irene Suchy (Journalistin, Musikexpertin)

Moderation: Karin Steger



Panel 1 Förderungen

Sabine Reiter, MICA

Eva Maria Bauer, Österr. Musikrat

Myassa Kraitt, Kultur- und Sozialanthropologin und Künstlerin

Jelena Poprzan, Musikerin

Eva Kohout, BMKÖS

Tahereh Nourani, Musikerin



Panel 2 Vereinbarkeit

Violetta Parisini, Musikerin

Teresa Rotschopf, Musikerin

Sonja Leidpold, Internationale Gesellschaft für Neue Musik

Basma Jabr, Sängerin

Sandra Bohle, FC Gloria



Panel 3 Role Models

Scharmien Zandi, Sängerin/Perfomance

Pete/Prison IV, Perilla Zine Beat

Verena Giesinger, Schmusechor

Zahra Mandi, Komponistin

Barbara Guylas-Megyeri, Flötistin/Superar

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at