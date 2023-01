GIGABYTE bietet mit den neuen AORUS- und AERO Notebooks wieder Spitzenleistung

Taipeh (ots/PRNewswire) - GIGABYTE, die weltweit führende Computermarke, stellt die neuen Laptop-Modelle der Marken AORUS für begeisterte Gamer und AERO für Kreative vor. Überarbeitet und mit den aktuellsten CPUs von INTEL sowie GPUs von NVIDIA ausgestattet, verfügen diese Modelle über eine Vielzahl neuer Funktionen und Upgrades mit denen Sie Leistungsfähigkeit auf einem ganz neuen Level bieten.

Die Flaggschiff-Modelle für Gamer, das AORUS 17X und AORUS 15X bieten ungeahnte Leistungsreserven für ambitionierte Gamer und das AERO 16 OLED legt die Messlatte für erstklassige Studio-Laptops erneut höher.

AORUS 17X und 15X - entwickelt für Sieger

Die AORUS 17X und AORUS 15X sind mit Intels 24-Kern-CPU der 13. Generation und NVIDIAs GeForce® RTX™-GPU der 40er-Serie ausgestattet und für ein maximale TGP von bis zu 175 W ausgelegt, um Gamern selbst in anspruchsvollen Spielen die maximale Anzahl an FPS zu genießen. Die verbesserte WINDFORCE Infinity Kühlung dieser Modelle sorgt für eine erstklassige Kühleffizienz und behält selbst unter starker Beanspruchung die Temperaturen im Griff.

Die neuen 240Hz QHD Displays im 15- sowie 17-Zoll Modell stellen einen gewaltigen Sprung dar und erlauben ein schnelles, flüssiges und lebendiges Gameplay mit gestochen scharfen Bildern. Das schlanke CNC-Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung, kombiniert mit dem modernstem Design und der RGB-Lichtleiste, verleiht den neuen AORUS-Modellen den letzten Schliff zu perfekt gearbeiteten Flaggschiff-Gaming-Notebooks.

Wenn jede Farbe zählt - das AERO 16 OLED

AERO 16 OLED ist ein 16-Zoll-Notebook für kreative Profis mit höchsten Ansprüchen an Leistung und perfekte Farbwiedergabe. Ausgestattet mit den neuesten Mikrochips von Intel und NVIDIA ist das AERO 16 OLED eines der leistungsstärksten Studio-Laptops mit 4K+ OLED-Display im Seitenverhältnis 16:10 und bietet so lebensechte Bilder mit einer größeren Bildschirmfläche für mehr Produktivität. Dieses atemberaubende Display ist Pantone®-zertifiziert und einzeln werksseitig X-Rite™ auf eine Delta E<1 vorkalibriert und macht so das AERO 16 OLED zu dem Laptop mit der höchsten Farbgenauigkeit.

Dank der OLED-Technologie kann das AERO 16 OLED die Emission von blauem Licht auf bis zu 6,5 % reduzieren, während die Farbleistung und die Leuchtdichte erhalten bleiben. Die TÜV Rheinland Eyesafe®- und SGS-Zertifizierungen sorgen dafür, dass die Augen von Kreativen auch nach einer langen Arbeitssitzung nicht beeinträchtigt werden. Das schlanke Gehäuse aus einer CNC-Aluminiumlegierung macht das Notebook leicht und dennoch robust. Das vergrößerte Glas-Touchpad steigert die Produktivität durch reibungslose und präzise Bedienung.

Detailliertere Informationen erhalten Sie auf: https://bit.ly/AORUS_AERO_Laptop

Foto - ttps://mma.prnewswire.com/media/1974971/GIGABYTE_Unlock_Top_tier_Performance_with_Brand_new_AORUS_and_AERO_Laptops.jpg

