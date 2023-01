VP-Mahrer: Volkspartei ist der Motor des Umdenkens bei Asyl und Migration in Europa

Wiener Volkspartei begrüßt serbische Aufhebung der Visa-Freiheit für Tunesien und Indien – Wien von illegaler Einwanderung massiv betroffen

Wien (OTS) - „Die Maßnahmen Serbiens zur Aufhebung der Visa-Freiheit für Tunesien und Indien sind besonders für Wien ganz wichtig“, begrüßt VP-Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer die nach den Forderungen Österreichs durch Serbien getroffenen Entscheidungen. Serbien hob die Visa-Freiheit für Tunesien bereits am 20.November 2022 auf, für indische Staatsangehörige endete die visumfreie Einreise nach Serbien am 1.Jänner 2023.

„Die Visa-Pflicht für diese Staaten wurde nach den intensiven Gesprächen mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner in Serbien eingeführt“, so Mahrer weiter und verweist auf die Zahl von Asylanträgen im Jahr 2022, die vielfach Männer aus Tunesien und Indien in Österreich gestellt haben. So gab es bis Ende November 17.912 Anträge von Indern und 12.493 Anträge von Tunesiern, die nach Belgrad geflogen und dann illegal in die Europäische Union eingereist sind. Besonders Wien ist von der Migrationswelle durch die jahrelange Willkommenspolitik der Wiener SPÖ-Stadtregierung betroffen. Die Reduzierung illegaler Migration ist daher das Ziel des Jahres. Aktuell wurde zusätzlich von Außenminister Alexander Schallenberg eine Vereinbarung mit Indien ausgearbeitet, die illegal Eingereisten rückzuführen.

„Die Volkspartei mit Nehammer und Karner ist der Motor des Umdenkens bei Asyl und Migration in Europa. Der Stopp der illegalen Migration ist eine gemeinsame Kraftanstrengung, die weiterhin durch die Volkspartei in Europa vorangetrieben wird“, so Mahrer abschließend.

