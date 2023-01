NÖ-Wahl 2023: "Kooperation" NÖN + VPNOE

Gablitz (OTS) - Die Niederösterreich Nachrichten (NÖN) kooperieren mit der „volkspartei niederösterreich“ (VPNOE) und weiteren ÖVP-Vorfeldorganisationen, wie „Wirtschaftsbund“ und „NÖ-Bauernbund“. Diese Zusammenarbeit wird in den letzten NÖN-Ausgaben nicht als Werbung ausgewiesen, sondern als „bezahlte Kooperation“.



Die NÖN sollte den „Kooperations“-vertrag mit der ÖVP offenlegen. Wieviel bezahlt die VPNOE an die NÖN dafür und welche Beiträge liefert die Wochenzeitung NÖN dafür? Wie manipulativ ist die Bericht- erstattung der NÖN zugunsten der ÖVP im Vorfeld der NÖ-Wahl 2023?



Was meint der Österreichische Presserat dazu?

