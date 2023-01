„ZIB Magazin Klima“: Zusätzliche Aufgabe für Marcus Wadsak

ORF-Meteorologe präsentiert Sendung zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energiewende am 7. Jänner zum ersten Mal

Wien (OTS) - Zusätzliche Sendung für ORF-Wetter- und Klimaexperte Marcus Wadsak: Ab 7. Jänner 2023 präsentiert er alternierend mit Gerhard Maier das samstägliche „ZIB Magazin Klima“ um 20.00 Uhr in ORF 1.

Entwickelt wurde das „ZIB-Magazin Klima“ von Gerhard Maier, der die Sendung seit vergangenem April jeden Samstag um 20.00 Uhr in ORF 1 präsentiert. In Zukunft werden sich Wadsak und Maier die Moderation in losem Rhythmus teilen. Eine Kooperation, auf die sich Gerhard Maier sehr freut: „Die Klimafrage beherrscht in immer höherer Schlagzahl die täglichen Nachrichten. Ein Kind, das heuer den ersten Schultag hatte, hat bisher fast jedes Jahr seines Lebens einen neuen Temperaturrekord erlebt. Das wirft innerhalb weniger Jahre viele Fragen auf: Was müssen Wirtschaft, Politik und letztendlich wir alle tun, damit unsere Kinder eine gute Zukunft haben? Marcus Wadsak hat hier als Leiter der ORF-Wetterredaktion in wichtigen Klima-Fragen schon lange Pionierarbeit geleistet. Jetzt beleuchten wir diese breite Thematik gemeinsam noch ausgiebiger.“

Für Marcus Wadsak ist das erste regelmäßige ORF-Klimamagazin eine gute Plattform, um die gegenwärtigen Herausforderungen journalistisch zu begleiten: „Die Themapalette ist breit und die Herausforderungen sind groß. Es geht um Zukunftslösungen im Verkehr und um die Energiewende in der Industrie und beim Wohnen. Es geht um effektiven Klimaschutz, um den schonenden Umgang mit Ressourcen. Unsere Gesellschaft wird künftig gezwungen sein, viele Bereiche des täglichen Lebens neu zu denken.“

Für Christian Panny, den Leiter der „ZIB-Magazine“, ist diese klimaaktive Moderationskooperation ein logischer Schritt: „Hinter den Kulissen arbeiten Marcus und Gerhard schon länger zusammen, gleichen Infos ab und besprechen Schwerpunkte rund um die Klima-Thematik. Ich finde es großartig, dass diese Zusammenarbeit nun auch auf dem Bildschirm sichtbar wird.“

