SPÖ-Silvan: Warum zahlt ÖVP-Ministerin Tanner 67.471 Euro an ÖVP-Parteizeitung?

Parlamentarische Anfrage Silvans ergibt: Verteidigungsministerium inseriert für fast 70.000 Euro in ÖVP-Bauernzeitung

Wien (OTS/SK) - Eine parlamentarische Anfrage des SPÖ-Nationalratsabgeordneten Rudolf Silvan, der auch Mitglied im Landesverteidigungsausschuss des Nationalrates ist, ergibt, dass das Landesverteidigungsministerium in den letzten drei Jahren insgesamt 67.471,26 Euro an Inseraten in der „Bauernzeitung“ der ÖVP-Teilorganisation Bauernbund geschalten hat. Silvan: „Dass die ehemalige NÖ-Bauernbundchefin Klaudia Tanner, die nun Verteidigungsministerin ist, in einer Zeitung des ÖVP-Bauernbundes inseriert, geht in Richtung Parteienfinanzierung aus Ministeriumsgeldern und sollte dringend von unabhängiger Stelle auf Rechtmäßigkeit überprüft werden!“ ****

Hier finden Sie die parlamentarische Anfrage von Rudolf Silvan und die Anfragebeantwortung von Verteidigungsministerin Tanner: https://tinyurl.com/368ru9dr

