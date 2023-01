SalzburgMilch: Sebastian Mösl erhält Prokura und wird zum Geschäftsführer-Stellvertreter ernannt

Salzburg (OTS) - Sebastian Mösl (34) ist seit 2021 in der SalzburgMilch tätig und verantwortet in seiner Position als Head of Sales Österreich den gesamten Vertrieb im Heimmarkt. Neben dieser umfassenden Tätigkeit hat Mösl bereits intensiv an strategischen Projekten mitgewirkt und diese federführend geleitet.

Mit Jahresbeginn 2023 erhält Sebastian Mösl die Prokura in der SalzburgMilch GmbH und wird als Stellvertretender Geschäftsführer zukünftig Geschäftsführer Andreas Gasteiger vertreten.

„ Wir sind in der SalzburgMilch sehr stolz auf alle unsere Führungskräfte, die gemeinsam mit ihren Teams unser Unternehmen seit Jahren zum erfolgreichsten Unternehmen der Milchwirtschaft in Österreich entwickeln. Sebastian Mösl hat in den vergangenen zwei Jahren große Fachkompetenz, sehr viel Engagement und starkes Leadership bewiesen. Daher ist es für mich ein logischer Schritt, ihm dieses Vertrauen für neue Verantwortungen im Unternehmen zu schenken “, begründet Geschäftsführer Andreas Gasteiger seine Entscheidung.

