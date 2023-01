Hüttengaudi mit der Schlager-Familie bei der Musi-Skiwoche in Bad Kleinkirchheim

Im Vorfeld des Winter Open Airs "Wenn die Musi spielt" lädt Bad Kleinkirchheim zur Musi-Skiwoche. Wer ab 16. Jänner zum Einkehrschwung ansetzt, trifft mit etwas Glück seine Stars.

Bad Kleinkirchheim (OTS) - Ab Montag, 16. Januar 2023, wird Bad Kleinkirchheim zum Mekka der Schlager- und Volksmusik-Szene. Während der „Musi-Skiwoche“ erkunden Musikbegeisterte die über 100 Pistenkilometer im zweitgrößten Skigebiet Kärntens und treffen mit etwas Glück ihre Stars persönlich. So steigt die Vorfreude auf das große Winter Open Air „Wenn die Musi spielt”. Bei zünftiger Live-Musik kommt die „Musi-Familie“ beim Einkehrschwung in den urigen Hütten zusammen. Übrigens: Wer die Musi-Skiwoche ohne Ski erleben möchte, kann alle Hütten zu Fuß oder bequem mit der Bergbahn erreichen.

Winterurlaub mit der Schlager-Familie

Am Samstag, 21. Januar 2023, geht das große Winter Open Air "Wenn die Musi spielt" live aus Bad Kleinkirchheim über die Bühne. Tausende Fans feiern bei der Talstation der Kaiserburgbahn wieder mit, Millionen weitere vor den Bildschirmen. Bereits am Vortag sind alle Künstler zur Generalprobe vor Ort – vielleicht die Gelegenheit, um Die Nockis, Ross Antony, Nik P., Die Draufgänger, Natalie Holzner und viele weitere hautnah zu erleben.

Wie wäre es mit einem „Rundum-Paket”, um bei der Musi-Skiwoche nichts zu verpassen? Sieben Nächte gibt es ab 674 Euro – inklusive 6-Tages-Skipass und Kombi-Ticket für Generalprobe und Open Air. Die Vier-Tages-Variante mit drei Übernachtungen und Kombi-Ticket ist ab 206 Euro buchbar. Infos unter www.musi-open-air.at oder www.badkleinkirchheim.at

Skiurlaub mit Winter Open Air Das zweitgrößte Skigebiet Kärntens erkunden und bei "Wenn die Musi spielt" live dabei sein. So wird der Winterurlaub zum Hit. Oder wie wäre es mit einem Vorgeschmack auf die Sommer-Musi am 24. Juni 2023? Hier geht's zu allen Angeboten

