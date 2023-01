FP-Murlasits: Jede Stimme für die NEOS ist eine verlorene Stimme

Collini geht mit mutlosen Ansagen in eine für sie sinnlose Wahl

St. Pölten (OTS) - „Mutloser kann man in keine Wahl gehen“, kommentierte der freiheitliche Landesparteisekretär Alexander Murlasits den heutigen Wahlkampfauftakt der Niederösterreichischen NEOS. „Mit der Ansage in Opposition bleiben zu wollen haben die NEOS ihren politischen Offenbarungseid geleistet“, so Murlasits.

Dazu passe auch, dass die NEOS die Wahl bereits als gelaufen sehen würden und sich selbst keinerlei Chancen einräumen würden ein Wahlergebnis zu erreichen, mit dem sie eine Landeshauptfrau Mikl-Leitner verhindern könnten, fragt sich Murlasits, warum die NEOS überhaupt zur Wahl antreten.

Offenbar sei die Kandidatur ausschließlich auf Druck des NEOS-Eigentümers Haselsteiner erfolgt, der seine Niederösterreichische STRABAG-Filiale weiterhin gerne im Landtag sehen würde, vermutet Murlasits. „Eines ist jedenfalls seit heute klar: Jede Stimme für die NEOS ist eine verlorene Stimme, denn diese Partei kann und will nichts bewegen“, so Murlasits.

