Millionenpublikum für Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker: Bis zu 1,221 Millionen sahen Live-Übertragung in ORF 2

ORF-Film zur Konzertpause über „150 Jahre Wiener Weltausstellung“ erreichte 1,135 Millionen, mit 60 Prozent Top-Marktanteil seit 2014

Wien (OTS) - Erfolgreich wie eh und je: Das weltberühmte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker fand am 1. Jänner 2023 nach zwei Pandemie-beeinträchtigen Ausgaben wieder vor vollem Haus statt und erreichte mit der traditionellen ORF-Live-Übertragung aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins erneut ein Millionenpublikum. So verfolgten allein in Österreich das bereits zum dritten Mal von Franz Welser-Möst dirigierte Kulturereignis in ORF 2 bis zu 1,221 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Schnitt genossen den (reichweitenstärkeren) zweiten Konzertteil 1,177 Millionen bei einem Marktanteil von 60 Prozent – dem höchsten Marktanteil seit 2014. Der erste Part des weltweit meistgesehenen Klassikevents, der heuer in mehr als 90 Ländern rund um den Globus gezeigt wurde, hatte bereits bis zu 926 Millionen Menschen bei einem Marktanteil von 57 Prozent erreicht.

Höchst erfolgreich war auch der erstmals von Barbara Weissenbeck und Nicholas Pöschl gestaltete ORF-Film zur Konzertpause mit dem Titel „150 Jahre Wiener Weltausstellung“. Die zum Teil 3D-animierte philharmonische Zeitreise in das Jahr 1873 ließen sich bis zu 1,135 Millionen nicht entgehen, im Schnitt erzielte die rund 25-minütige Sendung 1,051 Millionen und einen Marktanteil von 58 Prozent.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker als musikalisches Aushängeschild unseres Landes war dank der ORF-Übertragung wieder für Millionen Menschen in Österreich und weltweit verlässlicher Fixpunkt zum Beginn eines neuen Jahres. Für den ORF als Rundfunk der Gesellschaft ist die mediale Präsentation dieses bedeutenden Ereignisses eine Visitenkarte öffentlich-rechtlicher Kulturvermittlung. Ich gratuliere Dirigent Franz Welser-Möst und dem Orchester sowie dem Produktionsteam und allen Partnern und Beteiligten zu diesem Erfolg!“

Weitere Konzert-Dacapos am 6. Jänner in ORF 2, am 7. Jänner in 3sat

Wer die Live-Übertragung des Neujahrskonzerts in ORF 2 bzw. das Service-Dacapo im gestrigen Hauptabend von ORF III verpasst hat, hat im ORF noch zwei weitere TV-Gelegenheiten, die beeindruckende Leistung der Wiener Philharmoniker unter Franz Welser-Möst zu erleben: ORF 2 zeigt das hochkarätige Ereignis nochmals in der „matinee“ am Dreikönigstag, am Freitag, dem 6. Jänner (10.10 Uhr) – eingeleitet vom „Pausenfilm“ (9.05 Uhr) und dem Making-of „Hinter den Kulissen des Neujahrskonzerts“ (9.30 Uhr). 3sat präsentiert das Konzert der Konzerte am Samstag, dem 7. Jänner (20.15 Uhr).

Via ORF-TVthek sind das Konzert sowie der ORF-Film zur Konzertpause österreichweit für sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar, das Konzert wird auch via ORF Topos on demand bereitgestellt. Den Audio-Stream des Musikevents stellt oe1.ORF.at sieben Tage ab Sendung zur Verfügung.

Außerdem bietet die ORF-Klassikplattform myfidelio (www.myfidelio.at) Neujahrskonzerte vergangener Jahre per Stream zum Wiedersehen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at