AVISO – 5. Jänner 2023: Pressekonferenz anlässlich SPÖ-Präsidiumstagung „Soziale Politik für Österreich“

SPÖ startet mit Neujahrsklausur in Klagenfurt ins Jahr 2023 – Pressekonferenz am 5. Jänner um 11.30 Uhr mit Rendi-Wagner, Kaiser und Ludwig

Wien (OTS/SK) - Unter dem Motto „Soziale Politik für Österreich“ startet die SPÖ mit einer Tagung des Bundesparteipräsidiums ins Jahr 2023. Die zweitägige Neujahrsklausur findet am Mittwoch, 4. Jänner 2023, und am Donnerstag, 5. Jänner 2023, in Klagenfurt statt. Am Donnerstag, 5. Jänner 2023, steht um 11.30 Uhr eine Pressekonferenz mit SPÖ-Partei- und -Klubvorsitzender Dr.in Pamela Rendi-Wagner, dem Kärntner SPÖ-Landesparteivorsitzenden, Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser und dem Wiener SPÖ-Landesparteivorsitzenden, Landeshauptmann und Bürgermeister Dr. Michael Ludwig auf dem Programm. Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich zur Pressekonferenz eingeladen. ****

Die Pressekonferenz wird auch via Livestream übertragen: https://www.facebook.com/sozialdemokratie/live

Zeit: Pressekonferenz am Donnerstag, 5. Jänner 2023, 11.30 Uhr

Ort: Seepark Hotel, Universitätsstraße 104, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Die Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Akkreditierung unter SPOePressedienst @ spoe.at bis morgen, 3. Jänner, 12.00 Uhr. Bitte geben Sie uns auch unbedingt ihren technischen Bedarf (Übertragungswagen, Kameras, Strom etc.) bekannt. (Schluss) mb/bj

