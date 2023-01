2022 – Rekordjahr für ServusTV und ServusTV On

Erstmals über 4% Marktanteil im Jahresschnitt | Knapp 60 Millionen Video Views bei ServusTV On

Salzburg/Wals (OTS) - 2022 war das bisher erfolgreichste Jahr in der Sendergeschichte von ServusTV. Der Salzburger Privatsender erzielte in beiden Zielgruppen (4,3% Marktanteil in der Basis und 3,5% in der Zielgruppe 12-49) Rekordwerte und erreichte mit dieser signifikanten Steigerung (+0,6%-Punkte in der Basis und +0,8%-Punkte in der Gruppe 12-49) das größte Gesamtwachstum aller TV-Sender in Österreich. Stärkster Monat bei ServusTV war der November mit 4,9% in der Basis und 4,4% in der Gruppe 12-49. Im Dezember erzielte ServusTV einen Monatsmarktanteil von 4,5% in der Basis und 3,8% in der Zielgruppe. Premium-Sport hatte einen großen Anteil an der Entwicklung, jedoch ist das ServusTV-Jahr 2022 ein Erfolg in der Breite - mit einem starken Wachstum am Vorabend, im Bereich Info und Aktuelles, immer beliebteren Diskussionsformaten, sowie einzigartigen Dokumentationen und Fiction-Eigenproduktionen.

Erfolg auf allen Kanälen

2022 war auch ein äußerst erfolgreiches Jahr bei der Video- und Streaming-Plattform ServusTV On mit knapp 60 Millionen erzielten Video Views, was einer Steigerung von 21% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Stärkster Monat war der Jänner 2022 mit über 6,6 Millionen Views. ServusTV On-Content wurde so intensiv konsumiert wie noch nie und erzielte insgesamt 1 Milliarde watched minutes. Die intensivste Nutzung verzeichnete ServusTV On im November mit über 100.000.000 watched minutes.

Das größte Wachstum verzeichnete die Video- und Streaming-Plattform auf Smart-TV-Geräten.

Zudem erreichte ServusTV mehr als 65 Millionen Menschen mit seinen Inhalten über 22 Social-Media-Kanäle (u.a. TikTok, Facebook, Instagram und Youtube).

