LHStv. Schnabl: „Besser in Sachen Bildung & Kinderbetreuung. So sind wir.“

KinderPROgramm in zentralen Teilen durchgesetzt; SPÖ NÖ verspricht Umsetzung des Gratis-Angebots nach der Wahl

St. Pölten (OTS) - Niederösterreich muss für ein breit gefächertes Bildungsangebot und ein Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen ab dem 1. Lebensjahr sorgen, umreißt SPÖ NÖ Landesparteivorsitzender LHStv. Franz Schnabl ein berechtigtes Anliegen von vielen der 861.800 Niederösterreicherinnen und 836.996 Niederösterreichern: „Und das mit allen 3 Gs: Ganztägig, ganzjährig, gratis – wie in unserem KinderPROgramm festgeschrieben (Anm.:

https://noe.spoe.at/kinderprogramm).“

Die SPÖ NÖ habe dazu vor etwa einem Jahr – am 19. Jänner 2022 – ein Programm vorgelegt. Dieses sieht im ersten Schritt vor:

- die Aufnahme in die NÖ Landeskindergärten ab dem Alter von 2 Jahren - kostenlose Nachmittagsbetreuung

- VIF-Kriterien umsetzen:

o Mindestens 45 Stunden pro Woche (Mo – Fr)

o An 4 Tagen pro Woche mindestens 9,5 Stunden geöffnet

o Maximal 25 Schließtage

- Abwechslungsreiches und ausgewogenes Verpflegungsangebot

Im zweiten Schritt würde die volle Angebotspalette bereits ab einem Jahr zur Verfügung stehen. Schnabl: „Uns ist wichtig, dass Eltern die volle Wahlfreiheit haben, ob sie die kostenlose Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen oder ablehnen.“ Aktuell würden lediglich 24 von 573 Gemeinden die VIF-Qualitätskriterien der Arbeiterkammer erfüllen, weiß Schnabl: „Unser Plan wird das aufholen!“ Lediglich eine Stärkung der SPÖ NÖ – bei gleichzeitigem Verlust der absoluten Mehrheit der ÖVP NÖ – sei dazu bei der kommenden Wahl erforderlich, um auch die letzten notwendigen Umsetzungs-Schritte des KinderPROgramms noch zu gehen.

Vieles hat die SPÖ NÖ mit ihrer Beharrlichkeit bereits erreicht. Während im Jänner/Februar 2022 Landesrätin Teschl-Hofmeister bei Gesprächen noch keinerlei Handlungsbedarf gesehen hat, hat man nach einer Schrecksekunde mit einer Dauer von acht Monaten Verspätung zwei der 3 G – nämlich ganztägig und ganzjährig – umgesetzt. Die Umsetzung des dritten Gs verspricht Schnabl bei einem Ende der absoluten Mehrheit der ÖVP NÖ: „Gerade in Zeiten der Teuerung ist es ein Gebot der Stunde, den Preis der Nachmittagsbetreuung für alle Familien im Land auf NULL zu setzen, um die Geldbörsen zu entlasten und Job und Familie unter einen Hut zu bringen.“

Darüber hinaus ist es der SPÖ NÖ und LHStv. Schnabl ein Anliegen, die Bildungszeit auf den ganzen Tag auszuweiten: „Warum in Niederösterreich noch immer zwischen Bildungs- (Anm.: Vormittag) und Betreuungszeit (Anm.: Nachmittag) unterschieden wird, ist uns ein Rätsel. Kinder lernen immer und unterscheiden nicht nach Tageszeit. Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung im Leben eines Menschen, dementsprechend hochqualitativ muss dieser ausgestaltet sein. Spielerisches Lernen den ganzen Tag über.“

Die SPÖ NÖ fordert von der Volkspartei ein, endlich eine Ausbildungsoffensive im Bereich der Pädagog*innen zu starten. Die ÖVP macht derzeit bedauerlicherweise keine Anstalten, die Bildungseinrichtungen für Elementar-Pädagog*innen entsprechend auszustatten, um den Mehrbedarf an Personal zu decken, kritisiert Schnabl: „Auf der einen Seite gilt es, den erlernten Beruf so attraktiv zu machen, dass dieser dann auch ausgeübt wird. Und andererseits muss man Pädagog*innen, die den erlernten Beruf verlassen haben wieder zurückholen. Hier müssen auch finanzielle Anreize gesetzt werden.“

Abschließend betont Schnabl: „Hätte man bereits im Jänner 2022 ernsthafte Gespräche mit uns gesucht und mit unserem KinderPROgramm einen großen Wurf gesetzt, hätte eine tatsächliche Verbesserung schon im kommenden Kindergartenjahr Platz greifen können. So heißt es:

‚Bitte warten‘ bis 2024 und die ÖVP bleibt ihrem Motto treu: ‚zu wenig, zu spät, zu zögerlich‘.“

