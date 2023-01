Musicalthriller „Rebecca“ seit September wieder in Wien

Noch bis Juni 2023 ist die VBW-Erfolgsproduktion im Raimund Theater

Wien (OTS/RK) - Das spektakuläre Musical „Rebecca“ ist nach vielen internationalen Stationen in der fesselnden Inszenierung von US-Star-Regisseurin Francesca Zambello nun endlich auch wieder in Wien im Raimund Theater der Vereinigten Bühnen Wien, einem Unternehmen der Wien Holding, zu erleben. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer statteten dem „Rebecca“-Ensemble einen Besuch ab.

Weltweit hat die VBW-Erfolgsproduktion, die seit September 2022 wieder im Raimund Theater zu sehen ist, bereits mehr als zwei Millionen Besucher*innen in zwölf Ländern und zehn Sprachen in ihren Bann zog. Der weltbekannte Stoff, der bereits in der Kinoversion von Alfred Hitchcock für elf Oscars nominiert wurde und erst vor kurzem in der Neuverfilmung von Netflix Erfolge feierte, garantiert auch in der legendären Musical-Adaption der Vereinigten Bühnen Wien einen wunderbaren Abend voller Romantik, düsterer Geheimnisse und unheimlicher Spannung. Die romantische, auf dem weltberühmten Roman von Daphne du Maurier basierende, Liebesgeschichte auf Manderley entwickelt sich nach und nach zu einem packenden Musicalthriller der Extraklasse mit vielen Intrigen und dunklen Überraschungen. Atemberaubend inszeniert, mit prächtiger Ausstattung, ergreifenden Melodien, einem einzigartigen, großen Live-Orchester und verblüffenden Spezial-Effekten auf die Bühne gebracht.

„Nach der Uraufführung von ‚Rebecca‘ im Jahr 2006 freue ich mich über die gelungene Neuinszenierung des Erfolgsmusicals mit neuer Besetzung. Die gut besuchten Vorstellungen im Raimund Theater zeigen einmal mehr, dass sich Wien weiterhin als Musik-Kulturhauptstadt behaupten kann. Wiens Kulturbetriebe sind ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Wirtschaftsstandorts Wien“, so Finanzstadtrat Peter Hanke.

„Die exzellenten schauspielerischen Leistungen der Darsteller*innen und die fabelhafte Inszenierung durch die Star-Regisseurin Francesca Zambello machen ‚Rebecca‘ zu einem unvergesslichen Erlebnis. Den Vereinigten Bühnen Wien ist es einmal mehr gelungen, ein atemberaubendes Ambiente zu schaffen und ein weltberühmtes Musical zurück nach Wien zu holen“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.

Pressefotos: Die Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Oliver-John Perry

Mediensprecher Stadtrat Peter Hanke

T: +43 (0)1 4000 81330

E: oliver-john.perry @ wien.gv.at

www.wien.gv.at



Astrid Bader

VBW – Unternehmenssprecherin

T: +43 1 58830 1500

E: astrid.bader @ vbw.at

www.vbw.at



Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding – Konzernsprecher

T: +43 1 408 25 69 21

E: w.gatschnegg @ wienholding.at

www.wienholding.at