Silvester: Vorläufige Bilanz der LPD Wien

Wien (OTS) - In der Silvesternacht kam es erwartungsgemäß zu zahlreichen Einsätzen. In der Landesleitzentrale Wien ergingen am 31.12.2022 und am 01.01.2023 4341 Notrufe aus denen knapp 1902 Einsätze für die Polizisten und Polizistinnen resultierten. Es kam zu mehreren Einsätzen unter anderem wegen Lärmerregungen, Sachbeschädigungen bzw. auch wegen der illegalen Zündung von pyrotechnischen Gegenständen.

Einige nennenswerte Vorfälle:

In den Bezirken Josefstadt, Simmering, Favoriten, Meidling, Floridsdorf und Liesing kam es zu mehreren Beschädigungen von Zigarettenautomaten, Mistkübel und Telefonzellen durch pyrotechnische Gegenstände.

Am Praterstern warf ein 19-Jähriger angezündete Böller in Richtung der Beamten und versuchte diese dadurch zu verletzten. Der 19-jährige afghanische Staatsangehörige wurde festgenommen. Es wurde niemand verletzt.

In Floridsdorf kam es zu einem größeren Einsatz mit zahlreichen Jugendlichen. In der Mitterhofsiedlung kamen Jugendliche zusammen und zündeten zahlreiche pyrotechnische Gegenstände. Kurzzeitig kam es auch zu einem Beschuss der einschreitenden Beamten durch mit Sturmmasken und Schals vermummte Personen. Insgesamt wurde 221 Identitätsfeststellungen durchgeführt und zahlreiche strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Anzeigen sowie Anzeigen nach dem Pyrotechnikgesetz erstattet.

Wienweit kam es zu 131 Anzeigen und 24 Organmandaten nach dem Pyrotechnikgesetz. Insgesamt wurden rund 87 Kilogramm pyrotechnischer Gegenstände sichergestellt.

