Sicherstellung diverser verbotener Waffen

Wien (OTS) - Zwei Jugendliche haben am gestrigen Abend mehrmals mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster in die Luft geschossen. Dabei beobachtete sie ein Zeuge, welcher daraufhin die Polizei verständigte.

Beamte der Bereitschaftseinheit konnten zwei Brüder in der besagten Wohnung anhalten. Im Zuge der Sachverhaltsklärung wurden in der Wohnung mehrere Schreckschusswaffen, Gasdrucklader, passende Munition, Schlagringe, Kampfmesser und manipulierte Stahlruten aufgefunden.

Die beiden 18-jährigen serbischen Staatsangehörigen wurden nach dem Waffengesetz zur Anzeige gebracht. Die aufgefundenen Waffen wurden sichergestellt.

