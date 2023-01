„Wir wünschen allen Wiener*innen ein gutes neues Jahr 2023!“

SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Dr. Michael Ludwig unterwegs am Wiener Silvesterpfad

Wien (OTS/SPW) - Mit einem Besuch des Wiener Silvesterpfads in der Wiener Innenstadt ließ SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig gestern das Jahr 2022 ausklingen. Bereits zum 31. Mal fand die Veranstaltung im Herzen Wiens heuer statt.

„Der Silvesterpfad gehört seit vielen Jahren zum traditionellen Silvesterprogramm in Wien und ich freue mich, dass er nach zwei Jahren Pause heuer wieder in voller Größe stattfinden konnte“, betonte Bürgermeister Dr. Michael Ludwig im Rahmen seines Besuchs und führte weiter aus: „Jedes Jahr bringt die Veranstaltung hunderttausende Menschen zum gemeinsamen Feiern in der Wiener Innenstadt zusammen. Symbolisch steht der Silvesterpfad für das, was Wien so besonders macht: Der für Wien einzigartige soziale Zusammenhalt und das friedvolle Miteinander.“

Dieser Zusammenhalt sowie eine jahrzehntelange Politik mit sozialer Handschrift seien es auch, weshalb Wien Krisen besser als andere Großstädte bewältigen könne: „Ein sehr gutes Angebot an öffentlichen Leistungen, eine stabile Gesundheitsversorgung, Bildung für alle, leistbares Wohnen und günstige Mobilität, die sich als wesentliche Säulen bei der Bewältigung von Krisen erwiesen haben, sichern die Menschen in unserer Stadt ab“, unterstrich Ludwig. Daneben setze man mit der Wiener Energieunterstützung auf ein treffsicheres Unterstützungsangebot, das man situationsspezifisch jederzeit schnell und unkompliziert weiter ausbauen könne. Dem neuen Jahr blickt der Bürgermeister mit Vertrauen und Zuversicht entgegen: „Auch wenn wir uns gerade vielen Herausforderungen gegenübersehen: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese gemeinsam gut bewältigen werden.“

Am Wiener Silvesterpfad begleitet wurde der Bürgermeister von SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA. „Ein ganz besonderer Dank gilt allen Künstler*innen, Gastronom*innen sowie Sicherheitskräften, die die längste Nacht des Jahres für die Besucher*innen des Silvesterpfads zu einem unvergesslichen Erlebnis machen“, führte Barbara Novak aus. Und auch die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin zeigt sich optimistisch: „Was wir in unserer Stadt durch Hilfsbereitschaft und gegenseitige Unterstützung schaffen können, haben wir in den vergangenen beiden Jahren bereits bewiesen. Als Wiener Sozialdemokratie setzen wir Maßnahmen, die jede und jeden auffangen. Die Wiener*innen können auf ein gutes Leben vertrauen“, so Barbara Novak.

„Wir wünschen allen Wienerinnen und Wiener ein glückliches neues Jahr und danken ihnen für den großen Zusammenhalt. In Wien lassen wir niemanden alleine“, so Ludwig und Novak abschließend. (Schluss)

