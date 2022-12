31. WIENER SILVESTERPFAD: Erste Zwischenbilanz – Schon mehr als 250.000 Besucher*innen

Wien (OTS) - Seit 14 Uhr genießen bei wunderbarem Wetter und bester Unterhaltung schon mehr als 250.000 Menschen den 31. Wiener Silvesterpfad in der City. Gute Laune, fröhliche Gesichter und ein friedliches Miteinander, wohin man auch blickt.





Acht Stunden lang wird noch viel geboten

Bei Wiens größter Open-Air-Party wird seit Beginn an ausgelassen gefeiert. Von 14 Uhr bis 18 Uhr begeisterten die Stars von "Hallo okidoki" die jüngsten Gäste. Die Atmosphäre vor der Bühne am Neuen Markt war von lautem Kinderlachen erfüllt. Musikalische Acts wie Hope Will Lead feat. Leelah Sky, Radio Wien DJ Alex List oder Groove Yard sorgten bereits für gute Laune bei den Besucher*innen.

Dies und noch viel mehr wird in den nächsten Stunden geboten. Wer sich jetzt aufmacht, um den 30. Silvesterpfad zu besuchen, den erwartet in der Innenstadt ein abwechslungsreiches Programm:

Freyung / The Blues Brothers Corporation, WIR4, Free Men Singers, Radio Wien DJ Alex List

Am Hof / Groove Yard, Electric Beat Club, The Bad Powells,

Graben / Der größte Ballsaal Europas: Tanzschule Schwebach / DJ

Stephansplatz / Original Wiener Salonensemble, Bernd Fröhlich Orchester

Kärntner Straße / Live-DJ mit Hits der letzten drei Jahrzehnte

Neuer Markt / Carla Natascha, MILADY Live & Friends





Entspannte An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Der Veranstalter ersucht alle Besucher*innen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln – insbesondere mit den U-Bahn-Linien – in die Innenstadt anzureisen:

U2 Schottentor

U1, U3 Stephansplatz (bis ca. 22:00)

U3 Herrengasse

U1, U4 Karlsplatz

Aufgrund der zu erwartenden hohen Besucher*innenzahlen werden die U-Bahn-Linien U1 und U3 aus Sicherheitsgründen die Station Stephansplatz ab ca. 22:00 Uhr durchfahren, wie bereits von den Wiener Linien kommuniziert. In Fällen, in denen der Andrang zu groß wird, kann es aus Sicherheitsgründen auf polizeiliche Anordnung hin auch früher zu Einschränkungen und Sperren kommen.

Wer – Was – Wann

Auf www.wienersilvesterpfad.at sind alle relevanten Informationen rund um die Veranstaltung übersichtlich aufgeführt. Begleitend dazu gibt es auf der Website aktuelle Hinweise.

Der Wiener Silvesterpfad am 31. Dezember 2022

von 14 bis 2 Uhr in der Wiener Innenstadt





