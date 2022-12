MKV gedenkt seinem Kartellbruder Papst em. Benedikt XVI.

Wien (OTS) - Der Mittelschüler-Kartell-Verband gedenkt in diesen Stunden des großen Papstes Benedikt XVI., der seit seinen Studententagen auch Angehöriger katholischer Studentenverbindungen war. Als Kartellbruder, Universitätsprofessor, Priester, Bischof, Präfekt der Glaubenskongregation und schließlich als Römischer Bischof hat er vielen Generationen suchender Menschen Wege zu einer gelungenen Lebensgestaltung gewiesen. Nun ist sein unruhiges Herz zur Ruhe gekommen und er darf Gott schauen, wie ER ist.

Wir bitten für die Seele unseres verstorbenen Kartellbruders und empfehlen sie der Barmherzigkeit Gottes. Benedikt XVI. vermochte in anderen zu entzünden, was in ihm brannte, ab heute dürfen wir auf seine Fürsprache beim Vater vertrauen.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Weickenmeier, Kartellvorsitzender, thomas @ weickenmeier.at