ORF-Programmänderungen in memoriam Benedikt XVI.

Wien (OTS) - Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist tot. In memoriam Benedikt XVI. ändert der ORF sein Programm und zeigt heute, Samstag, 31. Dezember 2022, ab 13.00 Uhr in ORF 2 eine ausführliche „ZIB Spezial“-Ausgabe. Morgen, am Sonntag, dem 1. Jänner, blickt Christian Rathner um 14.00 Uhr in ORF 2 in der „kreuz und quer“-Dokumentation „Benedikt XVI. – Der Denker auf dem Thron“ noch einmal auf Leben und Pontifikat des Papstes aus Bayern zurück, um 14.45 Uhr folgt das „kreuz und quer“-Porträt „Joseph Ratzinger – Mein Vatikan“. In ORF III steht am Montag, dem 2. Jänner, um 20.15 Uhr ein „ORF III Aktuell Spezial“ auf dem Programm. Bei Reiner Reitsamer im Studio und zugeschaltet sind dazu Gäste sowie Expertinnen und Experten, die das Leben und Wirken des verstorbenen Papstes einordnen. Anschließend folgen ab 21.05 Uhr drei Dokus über Benedikt XVI. Aktuelle Berichterstattung in den „ZIB“-Ausgaben, den Ö1-Journalen, Religion aktuell und auf religion.ORF.at ergänzen das Programm.

Aktuelle Berichterstattung in den Ö1-Journalen und Religion aktuell, „Einfach zum Nachdenken“ in Ö3

In memoriam Papst Benedikt XVI. erinnern sich in „Lebenskunst“ am 1. Jänner (7.05 Uhr) drei Frauen der katholischen Kirche – die ehemalige Präsidentin der Katholischen Aktion Österreich Luitgard Derschmidt sowie die Theologinnen Regina Polak und Magdalena Holztrattner – an den „deutschen Papst“ und resümieren sein Pontifikat. Im „Praxis“-Studio analysiert am 4. Jänner (16.05 Uhr) der Publizist und Papst-Kenner Heiner Boberski im Gespräch mit Alexandra Mantler das Pontifikat des Papstes aus Bayern und die Frage, was sein Tod zehn Jahre nach seinem Rücktritt nun für die römisch-katholische Kirche bedeutet. „Logos“ beleuchtet am 7. Jänner (19.05 Uhr) die vielschichtige und vielleicht auch widersprüchliche Persönlichkeit von Joseph Ratzinger.

In „Einfach zum Nachdenken“ spricht die junge katholische Theologin und Religionslehrerin Ida Maria Ronchetti in Ö3 über ihre Erlebnisse beim Besuch von Benedikt XVI. in Österreich im Jahr 2007 und über die Bedeutung von Päpsten und Papsttum im Katholizismus.

religion.ORF.at zum Tod Benedikts XVI.

Anlässlich des Todes des früheren Papstes Benedikt XVI. widmet sich religion.ORF.at seinem bewegten Leben. Wie es zu dem historischen Schritt seines Rücktritts kam, wie Joseph Ratzinger als Papst mit Krisen umging und weshalb er als „Denker auf dem Thron“ in die Geschichte einging, wird hierbei ebenso beleuchtet wie unterschiedlichste Reaktionen auf sein Ableben. In „Wie ein ehemaliger Papst beerdigt wird“ blickt religion.ORF.at auf die Traditionen, die die Bestattung eines ehemaligen Papstes regeln und erläutert, wie sein Tod verkündet werden muss. „Papst Benedikt XVI. und seine ‚Liebe‘ zu Österreich“ beleuchtet Joseph Ratzingers Reisen nach Österreich, seine Beziehung zu dem Land und die Krisen, die so manche seiner Äußerungen in Österreich auslösten. „Rote Schuhe – Der Papst als Stilikone“ erinnert an die Auszeichnung des emeritierten Papstes als einer der bestangezogenen Männer weltweit und thematisiert, welche Kleidungsstücke hierzu führten und welch theologische Bedeutung hinter seiner Wahl steckte.

