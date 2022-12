„Vienna Blood“-Staffelauftakt mit bis zu 688.000 Zuseherinnen und Zusehern

Fortsetzung der dritten Saison der internationalen ORF-Eventproduktion am 2. und 3. Jänner in ORF 2

Wien (OTS) - Nach einem erfolgreichen „Vienna Blood“-Staffelauftakt („Rendezvous mit dem Tod“: 30. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 2) mit bis zu 688.000 und durchschnittlich 615.000 Zuseherinnen und Zusehern sowie einem Marktanteil von 22 Prozent beginnt auch das neue Jahr mit hochkarätiger „Vienna Blood“-Krimispannung: In zwei weiteren neuen Filmen der dritten Saison der internationalen ORF-Eventproduktion treibt „Der Schattengott“ (2. Jänner 2023; basierend auf den Charakteren und Motiven von Frank Tallis) im Wien der Jahrhundertwende sein Unwesen, bevor „Der Tod und das Mädchen“ (3. Jänner; nach dem Roman von Frank Tallis) dem Erfolgsduo Matthew Beard und Juergen Maurer Rätsel aufgibt. Regie bei diesen beiden Filmen führte erneut Robert Dornhelm nach Drehbüchern von Steve Thompson.

Mehr zu den Inhalten

„Der Schattengott“ („The God of Shadows“; Teil 8)

Montag, 2. Jänner 2023, 20.15 Uhr, ORF 2

Mit u. a. Cornelius Obonya, Miriam Fussenegger, Philipp Hauß, Karola Niederhuber, Samuel Koch, Thomas Sigwald und Leona König in Episodenrollen

Eine Serie merkwürdiger Einbrüche gibt der Polizei Rätsel auf. Auf Wertgegenstände scheint es der Dieb nicht abgesehen zu haben. In einem Heim für ehemalige Armee-Offiziere geschieht ein bizarrer Mord. Ein Verbrechen, das vor Jahren in China stattgefunden hat, scheint diese Ereignisse zu verknüpfen. Irgendwo in Wien befindet sich ein Schatz von unermesslichem Wert und irgendjemand will ihn finden, koste es, was es wolle.

„Der Tod und das Mädchen“ (nach dem Roman „Death and the Maiden“; Teil 9)

Dienstag, 3. Jänner 2023, 20.15 Uhr, ORF 2

Mit u. a. Anne Kulbatzki, Bibiana Beglau, Anne-Marie Waldeck, Helene Stupnicki, Dominic Marcus Singer und Roy McCrerey in Episodenrollen

Der gefeierte Filmstar Ida Rego fällt bei der Premiere ihres neuen Films tot um. Irgendjemand hat sie vergiftet. Verdächtige gäbe es genug – die Schauspielerin, die für die Rolle ausgebootet wurde, ein fanatischer Fan, ein Politiker, mit dem sie eine Affäre hatte. Doch keine der Spuren fühlt sich richtig an. Max (Matthew Beard) und Oskar (Juergen Maurer) spüren, dass hier ein ganz anderes Spiel läuft. Aber welches?

Ausstrahlung im Zweikanalton

Im Hauptabend werden die drei neuen Filme mit Audio-Deskription angeboten. Im Rahmen der Service-Wiederholungen werden die drei historischen Krimis erneut im Zweikanalton-Verfahren ausgestrahlt:

Die Zuseherinnen und Zuseher haben also auch diesmal wieder die Möglichkeit, die britischen Schauspieler/innen und deutschsprachigen Publikumslieblinge im englischen Originalton (Tonspur 2) zu begleiten.

„Vienna Blood“ in der ORF-TVthek und auf Flimmit

Alle neuen Folgen von „Vienna Blood“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) – jeweils in der deutsch- und englischsprachigen Fassung sowie mit Audio-Deskription – bereitgestellt. Die drei Krimis sind außerdem bereits (vorab) auf Flimmit zu sehen.

„Vienna Blood“ ist eine Produktion von MR FILM und Endor Productions in Koproduktion mit ORF, ZDF, RedArrow Studios, hergestellt mit Unterstützung von National Film Office Hungary, Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

