SPÖ Brigittenau trauert um Bezirksvorsteher-Stellvertreter a.D. Peter Babion.

Er prägte die Brigittenau bis 1999 mit seiner politischen Arbeit maßgeblich mit.

Wien (OTS/SPW) - Das eigentliche Engagement für die Bürgerinnen und Bürger der Brigittenau hat für Peter Babion viel früher begonnen, schon mit 14 Jahren ist er der Sozialistischen Jugend beigetreten und hat seine Ideen eingebracht, bis er schließlich im Oktober 1978 als Bezirksrat in die Bezirksvertretung Brigittenau gewählt wurde. Im Mai 1983 wurde er Klubvorsitzender der SPÖ in der Bezirksvertretung Brigittenau und vom 1.6.1987 bis zum 16.3.1999 war er SPÖ Bezirksvorsteher-Stellvertreter der Brigittenau.



In der Sektion 19 hat er seine politische Heimat gefunden und sich dort aktiv um seine Mitglieder gekümmert und im Grätzel für die Themen der SPÖ gekämpft. Als Zeichen der Anerkennung für seine politische Arbeit erhielt er im Jahr 2000 das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien und im Jahr darauf die höchste Auszeichnung innerhalb der sozialdemokratischen Partei die Victor- Adler-Plakette. Auch im Ruhestand war er der Partei nahe und hat immer wieder Anliegen präsentiert und zur Umsetzung gebracht.

„Die SPÖ Brigittenau trauert um einen ihrer Treuesten, einen überzeugten Sozialdemokraten und engagierten Kommunalpolitiker.

In seine Wirkungszeit fällt ein Modernisierungsschub in der Brigittenau und die Entwicklung zu einem Stück Stadt, das alles hat“, so SP-Bezirksvorsitzender GR Erich Valentin.

Peter Babion, geb. 29.3.1941 in Wien

Berufsausbildung: Stahlbauschlosser

ab 1965 bei den Wr. Verkehrsbetrieben Simmering beschäftigt

seit seinem 14. Lebensjahr bei der Sozialistischen Jugend

1958 Mitglied der SPÖ

1960 – 1963 Leiter der Jugendgruppe des ARBÖ XX

Mitarbeiter der SPÖ-Sektion 19 im 20. Bezirk

Funktionen: Sprengelkassier, Sprengelleiter und ab 1977 Sektionsleiter

im Oktober 1978 wurde er in die Bezirksvertretung gewählt

Mai 1983 Klubobmann

von 1.6.1987 bis 16.3.1999 Bezirksvorsteher-Stellvertreter

Mai 2000 Verleihung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien

2001 Verleihung der Victor- Adler-Plakette

In Trauer ein letztes Freundschaft,

Erich Valentin

Bezirksvorsitzender



Filip Worotynski

Bezirksgeschäftsführer

