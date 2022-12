42 Glücksspiel Millionäre und OÖ im Lotto Glück

Das war 2022: Es gab 439 Lotterie-Hochgewinne; Linz als Sechser-Hochburg; „Fort Knox“ im Casino 10-mal „eingenommen“

Wien (OTS) - Die Glücksspiel-Glückszahl des Jahres 2022 lautet 449. Denn exakt so viele Spielteil¬neh-mer:innen bzw. Gäste erzielten heuer einen Hochgewinn und damit einen – zumindest – sechsstelli¬gen Gewinnbetrag. 42 von ihnen durften sich sogar über einen Gewinn in Millionenhöhe freuen.

Den absolut höchsten Gewinn im Jahr 2022 holte ein Linzer, der im April den Siebenfach-jackpot im Alleingang knacken konnte und dafür mehr als 9,8 Millionen Euro erhielt. Es war dies der zweithöchste Sechser in der Lotto Geschichte.

Utl.: Zumindest ein Millionär pro Bundesland

À propos Linz, à propos Oberösterreich: Es war überhaupt das Lotto Jahr schlechthin für OÖ: Gleich zwölf der insgesamt 42 Sechser – und damit knapp 29 Prozent – wurden in OÖ getippt, und das bei einem Bevölkerungsanteil von rund 17 Prozent. Linz erwies sich dabei als Sechser Hochburg, denn mit gleich vier Volltreffern (darunter der erwähnte Rekord-Sechser und auch der zweithöchste Sechser des Jahres) wurde Linz zum erfolgreichsten Bezirk Österreichs.

Nach OÖ kommen NÖ mit zehn und die Steiermark mit fünf Sechsern, gefolgt von Wien und Vorarlberg mit je vier, Tirol, Salzburg und Kärnten mit je zwei Sechsern sowie dem Burgenland mit einem Sechser.

42 ist nicht nur die Anzahl der Sechser, sondern auch die Zahl der Glücksspiel-Millionäre. Von den insgesamt 42 Millionengewinnen wurden 36 mit den „sechs Richtigen“ bei Lotto erzielt, zwei mit „5 plus 1 Richtigen“ bei EuroMillionen, drei durch die EuroMillionen-Promotion „Shower of Millionaires“ und einer in der Klassenlotterie.

Auch im Millionärs-Ranking liegt Oberösterreich mit 13 Millionengewinnen an der Spitze, gefolgt von Niederösterreich mit sieben sowie Wien und der Steiermark mit je sechs. Drei neue Millionäre gibt es in Salzburg und Vorarlberg, zwei in Kärnten und je einen in Tirol und im Burgenland.

Utl.: Dreißiger- und Vierziger-Zahlen top

Die am häufigsten gezogenen Lotto Zahlen im Jahr 2022 waren die 37 und die 32, die in 114 Runden 26-mal bzw. 23-mal gezogen wurden. Diese beiden Zahlen stammen auch aus einem der beiden Bereiche, die am öftesten unter den „sechs Richtigen“ vertreten waren: Jede Dreißiger- wie auch jede Vierziger-Zahl wurde im Schnitt 16,5-mal gezogen. Schlusslicht sind hier die Einer-Zahlen mit einer durchschnittlichen Ziehungshäufigkeit von 12,8. Hier ist mit der 9 auch jene Zahl zu finden, die lediglich achtmal, und damit am wenigsten oft, gezogen wurde.

Utl.: „Fort Knox“ Jackpot zehnmal gewonnen

In fünf der zwölf Casinos von Casinos Austria wurde im Jahr 2022 der „Fort Knox“ Jackpot, Österreichs höchstdotierter Automatenjackpot, insgesamt zehnmal gewonnen. Viermal in Velden, dreimal in Bregenz sowie je einmal in Baden, Kleinwalsertal und Linz kamen Beträge zwischen 202.000 und 283.000 Euro zur Auszahlung.

Utl.: Oktober als „Glücksmonat“

Unterzieht man die einzelnen Monate einer Glücks-Analyse, dann erwies sich der Oktober (auch unter Außerachtlassung der „Österreich Super Bonus“ Runde bei EuroMillionen, in der – ebenfalls im Oktober – auf einen Schlag 50 Gewinne zu je 100.000 Euro gezogen wurden) mit 41 Hochgewinnen als Fortunas Günstling.

Utl.: Gewinnerstatistik gesamt

Im Jahr 2022 wurden 449 Hochgewinne erzielt: 172 bei EuroMillionen, 108 bei Lotto (42 Sechser, 25 Fünfer + ZZ, 41 LottoPlus Sechser), 106 bei Joker, 19 in der Klassenlotterie, 6 bei Rubbellos, 5 bei Lucky Day, 3 bei Bingo, 3 bei Brieflos, 2 bei Toto, 2 bei Elektronischen Lotterien auf win2day und 13 bei Sonder-Promotions sowie 10 an „Fort Knox“-Automaten im Casino.

Von diesen 449 Hochgewinnen waren 42 in Millionenhöhe: 36 Lotto Sechser, 3 bei Sonder-Promotions, 2 bei EuroMillionen dank „5 plus 1 Richtigen“ und 1 in der Klassenlotterie.

Utl.: In Wien wurden 71 Hochgewinne erzielt:

32 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus);

12 bei Joker;

7 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 4 Sechser, alle in Millionenhöhe); 8 bei LottoPlus;

8 in der Klassenlotterie (davon 1 in Millionenhöhe);

1 bei Toto;

1 bei Lucky Day;

1 bei Rubbellos;

1 bei EuroMillionen Sonderpromotion (in Millionenhöhe).

Der Höchstgewinn betrug 3,3 Millionen Euro und wurde bei der Bonus-Ziehung am 14. Jänner mit einem Solo-Sechser nach einem Dreifachjackpot erzielt.

Utl.: In Niederösterreich wurden 77 Hochgewinne erzielt:

29 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus);

14 bei Joker;

18 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 10 Sechser, davon 7 in Millionenhöhe); 10 bei LottoPlus;

1 bei Rubbellos;

2 in der Klassenlotterie;

2 bei Lotto Sonderpromotion;

1 bei Casino / „Fort Knox“.

Der Höchstgewinn betrug 5,2 Millionen Euro und wurde am 18. Dezember mit einem von zwei Sechsern nach einem Siebenfachjackpot erzielt.

Utl.: Im Burgenland wurden 16 Hochgewinne erzielt:

4 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 1 Sechser, in Millionenhöhe);

4 bei Joker;

2 bei LottoPlus;

3 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus);

1 in der Klassenlotterie;

1 bei Rubbellos;

1 bei Lotto Sonderpromotion.

Der Höchstgewinn betrug 5,2 Millionen Euro und wurde am 18. Dezember mit einem von zwei Sechsern nach einem Siebenfachjackpot erzielt.

Utl.: In Oberösterreich wurden 65 Hochgewinne erzielt:

17 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus);

21 bei Joker;

15 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 12 Sechser, davon 11 in Millionenhöhe);

3 bei LottoPlus;

1 bei Bingo;

1 bei Brieflos;

1 bei Rubbellos;

1 in der Klassenlotterie;

2 bei Lotto Sonderpromotion;

2 bei EuroMillionen Sonderpromotion (beide in Millionenhöhe);

1 bei Casino / „Fort Knox“.

Der Höchstgewinn betrug 9,8 Millionen Euro und wurde am 27. April mit einem Solo-Sechser nach einem Siebenfachjackpot erzielt; es war der höchste Lotterie-Gewinn 2022.

Utl.: In Salzburg wurden 21 Hochgewinne erzielt:

11 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus);

4 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 3 Sechser, alle in Millionenhöhe); 2 bei LottoPlus;

1 bei Joker;

1 bei Lucky Day.

2 in der Klassenlotterie.

Der Höchstgewinn betrug 5,5 Millionen Euro und wurde bei der Bonus-Ziehung am 14. Oktober mit einem Solo-Sechser nach einem Fünffachjackpot erzielt.

Utl.: In Tirol wurden 33 Hochgewinne erzielt:

14 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus);

12 bei Joker;

3 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 1 Sechser, in Millionenhöhe);

2 in der Klassenlotterie;

1 bei Rubbellos;

1 bei Lotto Sonderpromotion.

Der Höchstgewinn betrug 4,0 Millionen Euro und wurde am 25. September mit einem Solo-Sechser nach einem Vierfachjackpot erzielt.

Utl.: In Vorarlberg wurden 33 Hochgewinne erzielt:

13 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus);

9 bei Joker;

5 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 4 Sechser, davon 3 in Millionenhöhe); 1 bei LottoPlus;

1 in der Klassenlotterie;

4 bei Casino / „Fort Knox“;

Der Höchstgewinn betrug 3,5 Millionen Euro und wurde am 11. Mai mit einem Solo-Sechser nach einem Dreifachjackpot erzielt.

Utl.: In der Steiermark wurden 50 Hochgewinne erzielt:

18 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus, davon 2 in Millionenhöhe);

10 bei Joker;

6 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 5 Sechser, davon 4 in Millionenhöhe); 6 bei LottoPlus;

2 bei Lucky Day;

1 bei Toto;

1 bei Bingo;

2 bei Brieflos;

1 bei Rubbellos;

1 in der Klassenlotterie;

2 bei Lotto Sonderpromotion.

Der Höchstgewinn betrug 4,4 Millionen Euro und wurde am 7. September mit einem Solo-Sechser nach einem Vierfachjackpot erzielt.

Utl.: In Kärnten wurden 35 Hochgewinne erzielt:

11 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus);

10 bei Joker;

3 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 2 Sechser, beide in Millionenhöhe); 4 bei LottoPlus;

1 bei Bingo;

1 in der Klassenlotterie;

1 bei Lotto Sonderpromotion;

4 bei Casino / „Fort Knox“.

Der Höchstgewinn betrug 3,3 Millionen Euro und wurde am 26. Oktober mit einem Solo-Sechser nach einem Dreifachjackpot erzielt.

Utl.: Über win2day bzw. die Lotterien App wurden 54 Hochgewinne erzielt.

Davon konnten die 6 Sechser den Bundesländern NÖ (3), OÖ (2) und Steiermark (1) zugeordnet werden.

24 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus);

13 bei Joker;

2 bei Lotto „6 aus 45“ (Fünfer mit Zusatzzahl);

5 bei LottoPlus;

1 bei Lucky Day;

2 bei win2day (Slot-Jackpot);

1 bei Lotto Sonderpromotion.

Der Höchstgewinn betrug 3,1 Millionen Euro und wurde am 29. Mai mit einem Solo-Sechser nach einem Dreifachjackpot (wurde NÖ zugeordnet) erzielt.

