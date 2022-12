Theater, Lesungen und Kabarett

Vom „Wunderkerzen-Weihnachtsspecial“ bis „Wählt uns!“

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Samstag, 31. Dezember, ab 11 Uhr und am Freitag, 6. Jänner 2023, ab 16.30 Uhr stehen im THEO, dem TheaterOrt für junges Publikum, im Kulturzentrum Perchtoldsdorf noch zwei Aufführungen des „Wunderkerzen-Weihnachtsspecials“ mit Rudolf, dem Rentier, Nikoläusen und Christkindln auf dem Programm (Regie:

Birgit Oswald). Nähere Informationen und Karten beim InfoCenter Perchtoldsdorf unter 01/86683-400, e-mail info @ perchtoldsdorf.at und www.perchtoldsdorf.at/ticketstheo bzw. www.theaterort.at.

Am Mittwoch, 4. Jänner 2023, liest Bernhard Moshammer aka Börn ab 20 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten aus seinem neuen Roman „Die Holzapfel Schwestern“ und singt dazu gemeinsam mit Rina Kaçinari und Jörg Mikula vertonte Gedanken aus dem Buch. Nähere Informationen und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Am Donnerstag, 5., und Freitag, 6. Jänner 2023, jeweils ab 19 Uhr sowie am Samstag, 7. Jänner 2023, ab 18 Uhr spielt das Theater KJ Eibesthal in der Kirche von Eibesthal noch drei Mal die Komödie „Büro, Büro! Und wieder hat keiner Kaffee gekocht“ von Heidi Mager. Nähere Informationen und Karten unter 0677/61982904 und www.theatereibesthal.at.

Schließlich steht am Dienstag, 10. Jänner 2023, ab 20 Uhr im Theater Forum Schwechat der Kabarettabend „Wählt uns!“ des Duos Michael Nikbakhsh und Klaus Oppitz auf dem Spielplan. Nähere Informationen und Karten beim Theater Forum Schwechat unter 01/7078272, e-mail karten @ forumschwechat.com und www.forumschwechat.com.

