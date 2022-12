Bundesminister Kocher: BMAW-Krisenkoordination wichtig für Vorbereitungen auf zukünftige Herausforderungen

Generalsekretärin Landrichtinger: Expertise aus vielen Bereichen der Wirtschaft in einem Gremium vereint

Wien (OTS/BMAW) - Unter Teilnahme von Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher und Generalsekretärin Eva Landrichtinger trat vergangene Woche die Krisenkoordination des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) zu ihrer 18. Sitzung zusammen. Die angesichts des andauernden russischen Angriffskrieges in der Ukraine und den damit verbundenen Herausforderungen im August eingerichtete Koordinationsstelle trifft sich regelmäßig zur Abstimmung und bildet ein wichtiges Beratungsgremium für den Bundesminister und das gesamte Ressort. "Die Mitglieder der Krisenkoordinationsstelle weisen große Expertise in unterschiedlichen Bereichen auf und geben wichtige Inputs. Diese fließen in unsere Maßnahmen für den österreichischen Wirtschaftsstandort und den Arbeitsmarkt ein. Unser Ziel ist es auch weiterhin, auf alle zukünftigen Eventualitäten vorbereitet zu sein, um in Krisensituationen rasch und lösungsorientiert reagieren zu können“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

Die von der Krisenkoordinationsstelle regelmäßig beobachteten Parameter umfassten wichtige wirtschaftliche Informationen hinsichtlich Lieferketten, möglicher Versorgungsengpässe, Informationen zur Energielage, allgemeinen Preisentwicklungen, der wirtschaftlichen Lage Russlands und der Ukraine, Maßnahmen auf EU-Ebene, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungslage, Insolvenzen, Außenwirtschafts-, handelspolitischer und den Binnenmarkt betreffender Aspekte, sowie sonstiger wirtschaftlich relevanter Informationen in Bezug auf den russischen Angriffskrieg, die Energiesituation in Österreich und Europa, aber auch die nach wie vor nicht überstandene Covid-Pandemie. „Durch das breite Spektrum, das die Expertise der BMAW-Krisenkoordinationsstelle abdeckt, wird eine bestmögliche Vorbereitung auf potenzielle Herausforderungen in der Zukunft sichergestellt. Natürlich kann es auch zu unvorhergesehenen Entwicklungen kommen, doch auch in solchen Fällen kann das Gremium rasch und effektiv beratend tätig werden und Informationen für wichtige Entscheidungen des BMAW liefern“, so die Generalsekretärin des BMAW Eva Landrichtinger.

