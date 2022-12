Corona - SPÖ-Deutsch: „Regierung soll dringend Corona-Testpflicht für Einreisende aus China prüfen!“

Corona-Situation in China gerät außer Kontrolle – „Bei Schutz der Bevölkerung vor möglichen neuen Varianten lieber auf Nummer sicher gehen!“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat die Bundesregierung und Gesundheitsminister Rauch heute, Donnerstag, aufgerufen, „dringend zu prüfen, ob angesichts der massiven Corona-Infektionswelle in China eine Corona-Testpflicht an Flughäfen für Einreisende aus China eingeführt werden muss“. „Die Corona-Situation in China gerät außer Kontrolle. Laut Medienberichten haben sich allein in den ersten drei Dezemberwochen rund 250 Millionen Menschen in China mit Corona infiziert – das entspricht rund einem Fünftel der Bevölkerung. Expert*innen warnen vor der Gefahr der Entstehung neuer Varianten, auch der Mangel an transparenten Daten aus China ist für viele Menschen Anlass zur Sorge. Die türkis-grüne Regierung soll daher dringend die Einführung einer Corona-Testpflicht für Einreisende aus China prüfen und sich hier mit anderen europäischen Ländern abstimmen“, so Deutsch, der darauf verweist, dass Länder wie die USA, Italien, Indien oder Japan bereits Maßnahmen getroffen haben und Italien sich heute für europaweit verpflichtende Corona-Tests für Einreisende aus China ausgesprochen hat. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Wenn es um die Sicherheit der Bevölkerung und den Schutz der Menschen in Europa und Österreich vor der Einschleppung möglicher neuer Corona-Varianten geht, sollten wir auf Nummer sicher gehen und nach dem Prinzip ‚Vorsorge ist besser als Nachsorge‘ verfahren“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) mb/bj

