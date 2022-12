Prosit 2023 – Der Jahreswechsel mit dem ORF-Fernsehen

Das Silvester- und Neujahrsprogramm am 31. Dezember und 1. Jänner in ORF 1, ORF 2, ORF III und 3sat

Wien (OTS) - Mit den ORF-Programmen Silvester feiern und das neue Jahr begrüßen: Traditionell wird der Jahresbeginn in ORF 1 und ORF 2 um 0.00 Uhr mit dem „Donauwalzer“ eingeläutet. Das Solisten-Duo Olga Esina und Roman Lazik sowie Mitglieder des Corps de Ballet des Wiener Staatsballetts tanzen im Oberen Schloss Belvedere zu einer Choreografie von Davide Bombana. Zuvor begleiten zu Silvester, am Samstag, dem 31. Dezember 2022, unter anderem die „Wir sind Kaiser“-Silvesteraudienz, „Viktor Gernot und Michael Niavarani: Zwei Musterknaben“, „Ein echter Wiener geht nicht unter“ und „Dinner for One“ in ORF 1, „Die große Silvester Show“ in ORF 2, Kabarett-Sternstunden sowie „Die Fledermaus“ in ORF III und Top-Konzerte in 3sat durch den Tag bzw. Abend und durch die letzten Stunden des ausklingenden Jahres.

Der Jahreswechsel in ORF 1 – „Wir sind Kaiser“, „Viktor Gernot und Michael Niavarani: Zwei Musterknaben“, „Ein echter Wiener geht nicht unter“ und „Dinner for One“

Die traditionelle „Wir sind Kaiser“-Silvesteraudienz um 20.15, 22.05 und 23.40 Uhr bildet den Rahmen für den ORF-1-Fernsehabend am 31. Dezember. Sängerin Melissa Naschenweng erfreut Seine Majestät Robert Heinrich I. (Robert Palfrader) um 20.15 Uhr mit ihrer Version der kaiserlichen Hymne, anschließend hilft ihr der Kaiser mit guten Ratschlägen bei der Partnersuche.

„Viktor Gernot und Michael Niavarani: Zwei Musterknaben“ in der Blüte ihres Mittelalters, die um 20.35 Uhr dankbar die Segnungen des Alterns genießen. Milde und weise geworden, sind sie ihren wesentlich jüngeren Frauen treu ergebene „Sugardaddys“. Die Turbulenzen der Weltwirtschaftskrise, die fortgesetzten Manipulationen der Medien, die Peinlichkeiten der Celebrities und den Sinn des Lebens kommentieren sie mit der Erfahrung und Abgeklärtheit von zwei alten Hasen des Showbiz.

Um 22.05 Uhr verrät Schauspieler Helmfried von Lüttichau Seiner Majestät in der „Wir sind Kaiser“-Silvesteraudienz, warum er aus der erfolgreichen Serie „Hubert und Staller“ ausgestiegen ist, und gibt preis, was er am liebsten macht: Rockmusik spielen und lyrische Gedichte schreiben.

Bei Familie Sackbauer steht um 22.20 Uhr auch heuer wieder die alljährliche „Jahreswende“ bevor – doch: „Ein echter Wiener geht nicht unter“. Der Kultsketch „Dinner for One – Der neunzigste Geburtstag“ steht um 23.20 Uhr auf dem Silvester-Programm – getreu dem Motto „same procedure as every year!“

Um 23.40 Uhr, kurz vor dem Jahreswechsel, wird es magisch am kaiserlichen Hof: Die Ehrlich Brothers verzaubern Seine Majestät, Obersthofmeister Seyffenstein (Rudi Roubinek) und den Hofstaat in der „Wir sind Kaiser“-Silvesteraudienz mit ihren Tricks. Seine Majestät verlangt schließlich von den beiden, ihn in die Zukunft schauen zu lassen – mit ungeahnten Folgen!

Der Jahreswechsel in ORF 2 – „Villacher Fasching“ und „Die große Silvester Show“

2022 standen beim „Villacher Fasching“ wieder die politischen und gesellschaftlichen Themen des vergangenen Jahres auf dem Programm – zu sehen gibt es diese zu Silvester um 15.25 Uhr in ORF 2. Zum traditionellen Finale der Narrenzeit sind u. a. Heike Schaflechner mit „Heike à la Carte“, Hannes Höbinger und Aleksander Unterweger mit „Nachzipfer und sein Statistiker“ und in seinem Jubiläumsjahr natürlich Manfred Obernosterer als „Noste“ auf der Bühne des Villacher Faschings zu sehen.

Die letzte „Seitenblicke“-Ausgabe des Jahres um 20.05 Uhr ist dem von Franz Welser-Möst dirigierten Neujahrskonzert am 1. Jänner gewidmet.

Auch in diesem Jahr darf sich das Fernsehpublikum um 20.15 Uhr wieder auf „Die große Silvester Show“ freuen – diesmal mit einem neuen Moderationsduo. Erstmals führen Francine Jordi und Hans Sigl, der in diesem Jahr seine Premiere als Moderator der großen Eurovisions-Show feiert, gemeinsam durch das Programm – zahlreiche Stars und beste Partystimmung inklusive. Mit dabei sind: Chris de Burgh, Marianne Rosenberg, Michelle und Gitte Haenning, Nathan Evans, die Spider Murphy Gang, Alexander Eder, Beatrice Egli, Bliss, Marquess, Glasperlenspiel, Kerstin Ott, DJ Herzbeat feat. Sonia Liebing, Marie Reim, Marc Haller als „Erwin aus der Schweiz“, voXXclub, die Stars von „THIS is the GREATEST SHOW“, Kasalla & Eko Fresh sowie Oliver Petszokat. Astrologin Antonia Langsdorf erstellt für die Stars und das Publikum ihre persönlichen Jahreshoroskope für 2023.

Als eine von insgesamt drei Ballettdarbietungen, die „Zum Jahreswechsel“ um 0.00 Uhr in ORF 1 und ORF 2 zu sehen sind, feiert eine neue Aufnahme des Donauwalzers dann im traditionellen „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ am 1. Jänner ab 11.15 Uhr live aus dem Musikverein in ORF 2 Premiere. Zum dritten Mal dirigiert Franz Welser-Möst das hochkarätige Ereignis, das mit dem Filmporträt „Mehrstimmig. Die Wiener Sängerknaben“ des weltbekannten Bubenchors eingeleitet wird. Dieser feiert 2023 sein 525-jähriges Jubiläum und ist Teil des Konzertprogramms. Außerdem gewährt das Making-of „Auftakt zum Neujahrskonzert 2023“ (10.35 Uhr) spannende Einblicke hinter die Kulissen des glanzvollen Kulturevents. Der Musikfilm in der Konzertpause würdigt ein weiteres historisches Jubiläum: „150 Jahre Wiener Weltausstellung“ (ca. 11.50 Uhr). Dacapos des sogenannten „Pausenfilms“, der Auftakt-Doku, diesmal unter dem Titel „Hinter den Kulissen des Neujahrskonzerts“ sowie des Neujahrskonzerts stehen am Dreikönigstag, dem 6. Jänner, ab 9.05 Uhr in ORF 2 auf dem Programm.

Neujahrswünsche von Kardinal Schönborn und Bischof Chalupka, „Neujahrsansprache des Bundespräsidenten“

Der Jahreswechsel steht auch in der ORF-Religion im Zeichen guter Wünsche – mit den Sendungen „Kardinal Christoph Schönborn zum Jahreswechsel“ (31. Dezember, 19.48 Uhr) und „Bischof Michael Chalupka zum Neuen Jahr“ (1. Jänner, 18.20 Uhr). Die „Neujahrsansprache des Bundespräsidenten“ ist am 1. Jänner um 19.47 Uhr – sowohl in ORF 2 als auch in ORF 1 – zu sehen.

Der Jahreswechsel in ORF III: Kabarett-Sternstunden, Silvester-Countdownparty mit Gülgün-Mayr & Schottenberg, „Fledermaus“ live

Der Silvestertag in ORF III steht bereits ab 8.35 Uhr und bis in die frühen Morgenstunden des neuen Jahres 2023 ganz im Zeichen des österreichischen Humors – mit komödiantischen Sternstunden von und mit Größen wie u. a. Karl Farkas, Ernst Waldbrunn, Otto Schenk und Helmuth Lohner, aber auch aktuellen Kabarettprogrammen von Klaus Eckel („Zuerst die gute Nachricht“, 23.00 Uhr) und Thomas Stipsits („Stinatzer Delikatessen“, 0.10 Uhr). Ab 20.00 Uhr verkürzt ein mehrteiliger „ORF III Silvester Countdown“ die Stunden bis zum Jahreswechsel: eine etwas andere Silvesterparty mit Ani Gülgün-Mayr und Michael Schottenberg, in der gekocht, gesungen und getanzt wird. Extravagante Rezepte, viel Humor und gute Musik von u. a. der als Kreisler-Interpretin bekannten Sängerin Ethel Merhaut, Belush Korenyi am Klavier, Ilse Riedler an der Klarinette und Benjy Fox-Rosen am Kontrabass, die einen guten Rutsch ins Jahr 2023 bzw. auch fröhliches Feiern darüber hinaus garantieren. Dazwischen, um 20.15 Uhr, präsentiert ORF III Johann Strauss‘ Operettenklassiker „Die Fledermaus“ live-zeitversetzt aus der Volksoper Wien. Unter der musikalischen Leitung von Alexander Joel gibt Sopranistin Annette Dasch ihr Volksopern-Debüt als Rosalinde, Bariton Daniel Schmutzhard verkörpert den Eisenstein, die Theater- und Filmschauspielerin sowie ehemalige „Buhlschaft“ Stefanie Reinsperger ist als Frosch zu erleben.

Der Jahreswechsel in 3sat – mit einigen der besten Konzerte aus der Rock-, Pop- und Klassikgeschichte

Zum Jahresausklang steht am 31. Dezember ab 6.30 Uhr der 3sat-Thementag „Pop around the Clock“ auf dem Programm, mit u. a. Rod Stewart, Creedence Clearwater Revival, Fleetwod Mac, a-ha, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, John Mayer, Johannes Oerding, Queen & Adam Lambert, Céline Dion, Sarah Connor, Herbert Grönemeyer, The Rolling Stones, AC/DC, Jennifer Lopez, Foo Fighters und Oasis. Das neue Jahr beginnt am 1. Jänner um 7.20 Uhr mit dem 3sat-Thementag „Klassik nonstop“ – zu den Highlights zählen u. a. um 19.05 Uhr „Die 3 Tenöre – Ihre verschollenen Konzerte“: Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft standen am 7. Juli 1990 in Rom drei Opern-Weltstars gemeinsam auf der Bühne, mehr als eine Milliarde Menschen weltweit verfolgte diesen Auftritt im Fernsehen. Mit ihrem Konzert in den Caracalla-Thermen verhalfen Plácido Domingo, Luciano Pavarotti und José Carreras der klassischen Musik zu einem wahren Klassik-Boom. Die Aufnahme des Konzerts wurde zum meistverkauften Klassik-Album aller Zeiten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at