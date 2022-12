ORF-Premiere: Will Smith ist der Dschinni in „Aladdin“

Am 1. Jänner um 20.15 Uhr in ORF 1; zuvor: Abenteuer mit „Yakari“ und „Playmobil“

Wien (OTS) - Die bekannte Geschichte von „Aladdin“ und seinem Flaschengeist aus der orientalischen Erzählsammlung „Tausendundeine Nacht“ findet man seit ihrer Entstehung auf Ballett- und Theaterbühnen, in Stummfilmen und im Märchen, in Fernsehserien und Computerspielen, als Hörspiel und als Musical wieder – doch noch nie war der Dschinni so cool wie heute: Wenn die Disney-Realverfilmung „Aladdin“ am Sonntag, dem 1. Jänner 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 als ORF-Premiere auf dem Programm steht, dann schlüpft niemand Geringerer als Hollywood-Star Will Smith in die Rolle des übergroßen Geists aus der Flasche – muskelbepackt, blau, lässig-charmant, mit Witz und Herz und natürlich hilfsbereit, denn schließlich muss er Aladdin, gespielt von Mena Massoud, auch im Blockbuster von 2019 unterstützen, das Herz von Prinzessin Jasmin (Naomi Scott) zu erobern und die finsteren Pläne des Wesirs Dschafar (Marwan Kenzari) zu durchkreuzen. Regisseur Guy Ritchie inszenierte den bewährten Stoff als Abenteuer-Musical neu.

Mehr zum Inhalt:

Der Taschendieb Aladdin hat ein großes Herz. Wo auch immer möglich, versucht er die Not auf den Straßen von Agrabah zu lindern. Eines Tages verliebt er sich Hals über Kopf in ein bezauberndes Mädchen. Aladdin ahnt nicht, dass es sich um Prinzessin Jasmin handelt, die im Palast ein Leben im goldenen Käfig führt. Als er für den hinterhältigen Wesir Dschafar eine Wunderlampe aus einer Höhle birgt, befreit er den Lampengeist Dschinni. Und dieser gewährt Aladdin drei Wünsche.

Mit Will Smith (Dschinni), Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmin), Marwan Kenzari (Dschafar), Navid Negahban (Sultan), Billy Magnusson (Prinz Anders), Numan Acar (Hakim) u. a.

„Yakari – Der Kinofilm“ und „Playmobil – Der Film“ als ORF-Premieren am Vormittag

Yakari, der beliebte Serienheld vom Stamm der Sioux, bestreitet am Sonntag, dem 1. Jänner, um 8.10 Uhr in ORF 1 sein erstes Abenteuer in Spielfilmlänge: In der ORF-Premiere von „Yakari – Der Kinofilm“ aus dem Jahr 2020 wird der hilfsbereite Sioux-Bub mit der Gabe beschenkt, mit Tieren sprechen zu können. Als er sich gemeinsam mit seinem Wildpferd Kleiner Donner in den Bergen verirrt, beginnt für die beiden ein gefährlicher Weg zurück.

In den Wilden Westen, ins Römischen Reich, zu Wikingerstämmen, auf Piratenschiffe und sogar ins Weltall verschlägt es danach um 9.25 Uhr in „Playmobil – der Film“ Marla und ihren jüngeren Bruder Charlie: In der ORF-Premiere des Animationsfilms aus dem Jahr 2019 folgt die 22-jährige Marla nach einem Streit ihrem Bruder in die Spielzeugwelt – und dort gilt es, einige wilde Abenteuer zu bestehen. In der deutschen Fassung leihen unter anderem Matthias Schweighöfer und Ralf Schmitz den Figuren ihre Stimmen.

