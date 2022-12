Silvester 2022: Glücksbringer und Süßigkeiten beliebteste Geschenke der Österreicher:innen

Durchschnittliche Silvester-Ausgaben pro Kopf auf Vorjahres-Niveau mit rund 40 Euro. Gutscheine & Geldgeschenke auch zu Silvester heuer stärker gefragt.

Wien (OTS) - Es bleiben nur noch wenige Tage im Jahr 2022 bis wir es verabschieden und das neue Jahr 2023 begrüßen. Traditionell ist die Partylaune der Österreicher:innen an Silvester riesig – dies zeigt sich auch durch die Ausgaben für diverses Silvester-Zubehör. Der HV hat analysiert, wie viel Menschen in Österreich für den Jahreswechsel ausgeben und was dabei genau verschenkt wird.

Glücksbringer auch heuer wieder beliebtestes Geschenk zum Jahreswechsel

Für Silvester-Geschenke und Partyzubehör geben die Östereicher:innen im Durchschnitt etwa 40 Euro pro Kopf aus. Traditionell sind folgende Geschenke am beliebtesten:

Glücksbringer

Süßigkeiten

Gutscheine & Geldgeschenke

Selbstgemachtes

Spielzeug

Feuerwerk

„Mit rund 40 Euro wird dieses Jahr ähnlich viel für Silvester ausgegeben wie im Vorjahr. Geldgeschenke und Gutscheine sind dabei heuer in der Teuerungskrise deutlich stärker gefragt. Traditionell dürfen Glücksbringer und Süßes unter den Geschenken natürlich nicht fehlen,“ resümiert Rainer Will die Ergebnisse.

Im Bundesländervergleich der Pro-Kopf-Ausgaben liegt auch 2022 die Hauptstadt Wien wieder vor den restlichen Bundesländern.

Öffnungszeiten um den Jahreswechsel

Für den letzten Tag des Jahres gelten diese Öffnungszeiten: Der Handel darf bis 17 Uhr, der Lebensmittelhandel bis 18 Uhr geöffnet haben. Der Süßwarenhandel, der Blumenhandel und der Silvesterwaren-Handel bilden hier eine Ausnahme: Diese dürfen bis 20 Uhr geöffnet halten. Einzelne Händler können sich aber natürlich dafür entscheiden, entsprechend früher ihre Filialen zu schließen. Am ersten Tag des neuen Jahres gelten die Sonderöffnungszeiten für Verkaufsstellen an Bahnhöfen.

Hochwertige Feuerwerkskörper für eine sichere Nacht

Für viele Menschen ist ein Silvester ohne Feuerwerk kaum vorstellbar. Aufgrund von Nachhaltigkeits- und Tierwohlaspekten verzichten aber immer mehr Österreicher:innen darauf.

„Wenn Sie diesen Jahreswechsel mit einem eigenen Feuerwerk einläuten möchten, sollten Sie die Wahl der Pyrotechnik nicht auf die leichte Schulter nehmen. Erwerben Sie zertifizierte Produkte aus dem heimischen Handel und verzichten Sie auf eine Einkaufstour im Ausland. Die Verletzungsgefahr ist bei Produkten, die nicht die Richtlinien einhalten, enorm“, appelliert HV-Geschäftsführer Rainer Will an die Käuferschaft.

10% des Weihnachtsgeschäfts wird nach Heiligabend umgesetzt

Zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester werden durch das Einlösen der kürzlich erhaltenen Geld- und Gutscheingeschenken noch etwa 10% des Weihnachtsgeschäftes umgesetzt. Dieser momentane Umsatzboost ist für den geschwächten Handel sehr wichtig.

Gesamtprognose für Dezember im Handel real von -0,8% zum Vorjahr

Im gesamten Dezember 2022 wurden laut einer WIFO-Studie im Auftrag des Handelsverbandes nominell 7,28 Milliarden Euro umgesetzt. Das entspricht inflationsbereinigt einem Minus von -0,8% im Vergleich zum Vorjahr (6,72 Milliarde Euro).

