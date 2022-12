Tagesbefehl Bundesministerin Klaudia Tanner zum Jahreswechsel

Werte Soldatinnen und Soldaten, werte zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Wien (OTS) - Ein weiteres Jahr ist vergangen und auch dieses Jahr war das Bundesheer wieder in zahlreichen Einsätzen gefordert. Das Jahr 2022 war, wie wir alle wissen, kein Einfaches. Der 24. Februar 2022 stellt eine Zäsur in der Geschichte der Sicherheitspolitik dar und das weltweit. Viele Nationen mussten in Folge ihre Politik neu ordnen. So auch die Staaten der Europäischen Union. Für Österreich bedeutet das allen voran die immerwährende Neutralität zu schützen! Und das geschieht durch jeden einzelnen von Ihnen. Durch die Einsätze und die Sicherstellung der Sicherheit Österreichs verteidigt das Bundesheer gleichzeitig die Neutralität unseres Landes.

Das Jahr war insbesondere aber auch geprägt von positiven Ereignissen…

wir können stolz darauf sein, mit dem höchsten Budget der Geschichte des Bundesheeres und 16 Milliarden Euro für die kommenden vier Jahre endlich fähig zu sein, das Bundesheer für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts aufzustellen.

Es wird in die Mobilität, in den Schutz und in die Wirkung unserer Soldatinnen und Soldaten sowie in die Infrastruktur unseres Heeres investiert. Nicht zum Selbstzweck, nein um Österreich und unsere Bevölkerung zu schützen.

Der erste neu angeschaffte Hubschrauber des Typs AW169 „Lion“ ist vor circa einer Woche in Österreich gelandet. Der „Lion“ ersetzt Schritt für Schritt die bestbewährte, aber langgediente Alouette III. Insgesamt wird das Bundesheer durch 36 Hubschrauber dieses Typs modernisiert und die Einsatzfähigkeit der Luftstreitkräfte wird ausgebaut.

Unsere Mission lautet daher für das neue Jahr: Vorwärts!

In den vergangenen Jahren haben Sie, liebe Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbedienstete, Unglaubliches geleistet. Dazu zählen die unzähligen Naturkatastrophen oder die Corona-Pandemie, bei der Sie alles gegeben haben, um zu helfen. Das war wichtig, wichtig für Österreich und uns alle. Doch nun müssen wir uns wieder unseren Kernaufgaben widmen:

Die Hauptaufgabe des Bundesheeres ist es, unser Land mit der Waffe zu verteidigen und somit wird die militärische Landesverteidigung wieder im Vordergrund stehen.

Ich danke hiermit allen Soldatinnen und Soldaten sowie Zivilbediensteten für Ihren unermüdlichen Einsatz in diesem so fordernden Jahr, egal ob im In- oder Ausland. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für das Jahr 2023 alles Gute, viel Erfolg, Soldatenglück und bleiben Sie gesund!

Es lebe das Österreichische Bundesheer! Es lebe die Republik Österreich!

Mag. Klaudia Tanner

Bundesministerin für Landesverteidigung





Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer