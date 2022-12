ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER eröffnet Büro in Salzburg

Wien/Salzburg (OTS) - Die auf Steuerverfahren, Steuerstrafrecht und Organhaftung spezialisierte und bisher lediglich in Wien ansässige Sozietät ALTHUBER SPORNBERGER & PARTNER wird zum Jahresbeginn 2023 ein weiteres Büro in Salzburg eröffnen. Ausschlaggebend für diesen Expansionsschritt ist vor allem ein erhöhtes Mandatsaufkommen in Westösterreich und die geographische Nähe zu Deutschland.

„ Insbesondere in Steuerstrafverfahren sowie in steuer- und gesellschaftsrechtlichen Haftungsverfahren werden wir regelmäßig bundesweit mandatiert und auch immer wieder von Kanzleien in Deutschland, insbesondere in München und Nürnberg, bei großen Mandaten beigezogen. Schon deshalb bietet sich ein eigener Standort in Salzburg geradezu an “, so Franz Althuber (47), Gründungspartner der Kanzlei.

Im neuen Büro in der Salzburger Altstadt, direkt am historischen Mozartplatz, wird zu Beginn vor allem der Wiener Partner Franz Althuber regelmäßig vor Ort sein. Mittelfristig ist jedoch die Schaffung einer vollwertigen Kanzleiniederlassung mit mehreren Berufsträgern geplant.

