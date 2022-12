„Vienna Blood“-Premiere im ORF: Matthew Beard, Juergen Maurer und ein „Rendezvous mit dem Tod“

Auftakt zur dritten Staffel der internationalen ORF-Eventproduktion am 30. Dezember in ORF 2

Wien (OTS) - Ein „Rendezvous mit dem Tod“ steht Matthew Beard und Juergen Maurer bevor, die am Freitag, dem 30. Dezember 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 im Wien der Jahrhundertwende wieder auf eine etwas andere Spurensuche gehen: Zum Auftakt der dritten Staffel der internationalen und auch international erfolgreichen ORF-Eventproduktion gilt es für das kongeniale „Vienna Blood“-Erfolgsduo, den nächsten Mord zu verhindern – doch dafür muss sich einer der beiden selbst in Todesgefahr begeben. Ein Erfolgsteam steht auch wieder hinter der Kamera: Regie bei diesem siebenten Teil führte Robert Dornhelm. Für das Drehbuch zeichnet Steve Thompson nach dem Roman „Deadly Communion“ von Frank Tallis verantwortlich. Noch mehr hochkarätige „Vienna Blood“-Krimi-Spannung erwartet das Publikum von ORF 2 mit den ORF-Premieren von „Der Schattengott“ (2. Jänner 2023) und „Der Tod und das Mädchen“ (3. Jänner).

Mehr zum Inhalt

„Vienna Blood – Rendezvous mit dem Tod“

Mit u. a. Lisa Maria Potthoff, David Rott, Nils Arztmann, Xaver Hutter, Markus Freistätter, Lara Mandoki und Rainer Egger in Episodenrollen

Zwei Frauen wurden ermordet, aufgespießt wie Schmetterlinge im Moment höchster sexueller Erregung. Der Mörder möchte, dass Dr. Liebermann (Matthew Beard) seine Begabung für das Besondere anerkennt. Deshalb wird er wohl wieder töten. Oskar (Juergen Maurer) und Max müssen den nächsten Mord verhindern. Das ist aber nur möglich, wenn Max sich selbst in Todesgefahr begibt.

Ausstrahlung im Zweikanalton

Im Hauptabend werden die drei neuen Filme mit Audio-Deskription angeboten. Im Rahmen der Service-Wiederholungen werden die drei historischen Krimis erneut im Zweikanalton-Verfahren ausgestrahlt:

Die Zuseherinnen und Zuseher haben also auch diesmal wieder die Möglichkeit, die britischen Schauspieler/innen und deutschsprachigen Publikumslieblinge im englischen Originalton (Tonspur 2) zu begleiten.

„Vienna Blood“ in der ORF-TVthek und auf Flimmit

Alle neuen Folgen von „Vienna Blood“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) – jeweils in der deutsch- und englischsprachigen Fassung sowie mit Audio-Deskription – bereitgestellt. Die drei Krimis sind außerdem vorab auf Flimmit zu sehen.

„Vienna Blood“ ist eine Produktion von MR FILM und Endor Productions in Koproduktion mit ORF, ZDF, RedArrow Studios, hergestellt mit Unterstützung von National Film Office Hungary, Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at