Gesundheitsberatung 1450 in Wien: 6 Millionen Anrufe, auch an den Feiertagen für die Wiener:innen da

6 Millionen Anrufe, rund um die Uhr und an sieben Tage die Woche erreichbar: Die telefonische Gesundheitsberatung 1450 hilft Wiener:innen bei Gesundheitsfragen aller Art.

Wien (OTS) - An einem der Feiertage schmerzt plötzlich der Bauch oder im denkbar ungünstigsten Moment bei den Feierlichkeiten meldet sich ein schmerzender Zahn? Die telefonische Gesundheitsberatung, erreichbar unter der Nummer 1450, hilft weiter! Täglich und rund um die Uhr sind die speziell geschulten Mitarbeiter:innen für die Menschen in Wien im Einsatz – auch an Wochenenden und Feiertagen.

„Gesundheitliche Probleme kennen keine Feiertage und Öffnungszeiten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 1450 leisten rund um die Uhr Großartiges. Ziel ist es immer, dass den Menschen rasch geholfen wird, auch an Feiertagen und in den Nachtstunden“, so Susanne Winkler, stellvertretende Geschäftsführerin im Fonds Soziales Wien (FSW).

Seit April 2017: 6 Millionen Anrufe in Wien

Spätestens mit Ausbruch der COVID-Pandemie wurde die telefonische Anlaufstelle allen Wiener:innen als „Corona-Nummer“ bekannt. Dabei können sich Wiener:innen bereits seit April 2017 mit allen gesundheitlichen Anliegen an die telefonische Gesundheitsberatung 1450 wenden und erhalten dort nach der Abklärung konkrete Handlungsempfehlungen. In Wien sind seit Start im April 2017 6 Millionen Anrufe bei der telefonischen Gesundheitsberatung eingegangen.

„1450 ist in eine unverzichtbare Anlaufstelle für alle Wienerinnen und Wiener bei Gesundheitsfragen. Mit dem Apothekenruf ist erst kürzlich ein weiteres Service dazugekommen. Wir wollen das Gesundheitstelefon auch in Zukunft weiterzuentwickeln – etwa im Bereich der Videokonsultation“, erklärt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Neben der zentralen allgemeinen Gesundheitsberatung und raschen Implementierung der Corona-Verdachtsfallabklärung wurde bereits Ende 2020 auch das Impfservice des Gesundheitsdienstes der Stadt Wien – MA 15 an 1450 angebunden. Die Services unter der Nummer 1450 wurden in Wien zudem laufend an die aktuellen Herausforderungen angepasst.

Im Herbst 2022 wurde außerdem der österreichweite Apothekenruf in die telefonische Gesundheitsberatung aller Bundesländer integriert. Neben allgemeinen Auskünften zu Medikamenten sowie der nächsten geöffneten Apotheke in der Nähe können Anrufer:innen nun auch direkt – etwa für eine spezifische Medikamentenberatung – mit den Apotheken verbunden werden.

„Mit dem Apothekenruf wurde eine weitere Serviceleistung unter das Dach des Gesundheitstelefons integriert. 1450 ist rund um die Uhr die erste Anlaufstelle bei allen gesundheitlichen Fragen der Wienerinnen und Wiener. Ich möchte mich beim gesamten Team und allen Kooperationspartnern für die tolle Arbeit bedanken“, so Roland Haller, Leiter des Kund:innenservice im FSW.

Waren es im Jahr 2019 noch 169 Anrufe pro Tag, sind die Anrufzahlen während der Corona-Pandemie förmlich durch die Decke gegangen. In den letzten Wochen haben sich die Anrufzahlen bei knapp 1.800 Anrufen pro Tag auf einem immer noch sehr hohen Niveau eingependelt. Neben den allgemeinen Gesundheitsberatungen stehen weiterhin COVID-spezifische Themen und auch das Impfservice im Fokus der Anrufer:innen.

1450 – erste Anlaufstelle bei allen gesundheitlichen Fragen

Die Gesundheitsnummer wurde im April 2017 als Pilotprojekt in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg gestartet und ist seit November 2019 in ganz Österreich etabliert. Die telefonische Gesundheitsberatung Wien wird vom Fonds Soziales Wien (FSW) betrieben.

